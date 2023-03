Tutzing (epd). Die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Verena Bentele, wird beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing den Festvortrag halten. Wie die Akademie am Mittwoch mitteilte, werden zu dem Neujahrsempfang am Mittwoch, 15. März, im Schloss Tutzing am Starnberger See 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und Kirche erwartet. Darunter ist auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der die Grußworte der Bayerischen Staatsregierung überbringt. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm spreche das Grußwort für die evangelische Landeskirche, hieß es. Die musikalische Gestaltung übernimmt der ukrainische Cellist Oleksandr Piriyev.

Verena Benteles Rede ist überschrieben mit "Ungleichheit ist kein Schicksal - Wie wir eine solidarische Gesellschaft werden”, heißt es in der Mitteilung. Die 41-jährige blinde Bentele ist seit 2018 Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland mit 2,2 Millionen Mitgliedern. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des VdK Bayern. Bentele war Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen von 2014 bis 2018. Nach ihrem Literaturwissenschaftsstudium arbeitete sie als Coach und Rednerin. Bentele gewann als Mitglied der Nationalmannschaft im Skilanglauf und Biathlon unter anderem vier Weltmeistertitel. Sie holte fünf Goldmedaillen bei den Paralympischen Winterspielen 2010 in Vancouver.