Vogelbund wirbt zum Wintereinbruch für Vogelfütterung

Hilpoltstein (epd). Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) ermuntert die Menschen in Bayern zum bevorstehenden Wintereinbruch zur Vogelfütterung. Zwar löse die Vogelfütterung "keine großen Naturschutzprobleme", teilten die Tierschützer am Freitag in Hilpoltstein mit: "Aber sie ist ein wunderbares Naturerlebnis für Groß und Klein", auch um einmal seltenere Vogelarten wie Gimpel und Erlenzeisig zu Gesicht zu bekommen. Allerdings müsse man beim Füttern auch einiges beachten.

So sei etwa die Hygiene am Futterplatz besonders wichtig, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verringern. In klassischen Futterhäuschen stünden die Vögel beim Fressen oft mitten im Futter - so könnten die Sämereien und Körner leicht durch Vogelkot verschmutzen. Solche Futterstellen sollten deshalb täglich gereinigt werden, indem man sie ausbürstet, mit heißem Wasser ausspielt und dann trocknet. Noch besser sei es allerdings, sie durch die hygienischeren Futtersäulen zu ersetzen.