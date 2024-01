Würzburg (epd). Der Deutsche Katholikentag findet im Jahr 2026 in Würzburg stattfinden. Dafür ist am Dienstag im Bistum Würzburg ein Trägerverein gegründet worden, teilte die Pressestelle des Katholikentags mit. Zum Vorsitzenden wählten die Gründungsmitglieder den Juristen und Hochschullehrer Alexander Schraml, der bis 2023 Vorstand der Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg war. Geschäftsführer ist Roland Vilsmaier. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) veranstaltet den 104. Deutschen Katholikentag vom 13. bis 17. Mai 2026. Gastgeber ist das Bistum Würzburg.

Der Würzburger Bischof Franz Jung, der in der Gründungsversammlung zu Gast war, stellte fest, es gebe in Würzburg eine "große Bereitschaft, sich für diesen Katholikentag zu engagieren". Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sagte, "diese wichtige Zusammenkunft im Zeichen des Glaubens" werde zum ersten Mal seit 1907 wieder in Würzburg stattfinden. Er verwies auf die Silhouette der Stadt, die von unzähligen Sakralbauten und Kirchturmspitzen geprägt sei. "Allein die 49 katholischen Kirchen in unserer Stadt bilden eine prächtige und geschichtsträchtige Kulisse für den Katholikentag 2026."

Im Spätsommer 2024 wird das Organisationsteam des Katholikentags von Erfurt nach Würzburg umziehen. In Erfurt wird aktuell der 103. Deutsche Katholikentag für die Zeit vom 29. Mai bis 2. Juni vorbereitet.