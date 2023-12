München (epd). Auch in diesem Jahr lädt der Katholische Männerfürsorgeverein München (kmfv) an Heiligabend Menschen ohne eigenen Wohnraum zu einer Weihnachtsfeier ins Hofbräuhaus ein. Auch Kardinal Reinhard Marx werde vor Ort sein, um gemeinsam mit den Bedürftigen Weihnachten zu feiern, teilte der kmfv am Montag in München mit. Erwartet werden etwa 600 Gäste, denen an diesem Abend in ihrer schwierigen Lebenssituation Heimat und Geborgenheit gegeben werden soll, hieß es weiter.

Etwa 100 ehrenamtliche Helfer unterstützen die Weihnachtsfeier. Im festlich geschmückten Saal werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, außerdem spielt eine Live-Band. Zum Essen gibt es Rinderbäckchen mit Serviettenknödeln und Marktgemüse. Kardinal Marx wird das Weihnachtsevangelium verlesen und eine Ansprache halten. Zum Abschluss der Feier bekommt jeder Gast noch ein Geschenk.

"Es ist so eminent wichtig, dass wir gerade an Heiligabend zu dieser Uhrzeit, wo Familien zuhause beisammensitzen und die Bescherung stattfindet, für unsere Gäste da sind, die eine solchen familiären Rahmen nicht haben", sagte Stephan Heinle, stellvertretender Vereinsratsvorsitzender des kmfv. "Für uns ist es entscheidend, dass sie einen schönen, besinnlichen Abend verbringen, Gemeinschaft erleben und sich als Teil der Gesellschaft fühlen."

Finanziert wird der Abend den Angaben zufolge durch Spenden der kmfv-Mitglieder und des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung sowie durch Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats der Erzdiözese München und Freising und der Landeshauptstadt München. Auch das Staatliche Hofbräuhaus in München und die MVG unterstützen die Veranstaltung.