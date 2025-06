Füssen, München (epd). Das Musical über die NS-Widerstandsgruppe "Weiße Rose" feiert am 30. Juni im Festspielhaus Füssen seine Uraufführung. "Wir wollen das Andenken an diese besonderen Menschen lebendig halten", sagte die Autorin und Regisseurin der Uraufführung, Vera Bolten, laut Mitteilung des Festspielhauses Neuschwanstein. Die Geschichte über die Mitglieder der "Weißen Rose" solle nicht im Geschichtsbuch bleiben. "Sie soll berühren, nachdenklich machen und inspirieren."

Die Musical-Produktion solle bewusst nah an den historischen Fakten und Dokumenten bleiben. Kern der Erzählung bildeten daher Briefe, Tagebucheinträge, Originalzitate und überlieferte Aussagen, sagte Bolten. Auch reale Verhörausschnitte seien zu hören. Erzählt werde die Geschichte chronologisch - vom anfänglichen Mitlaufen in der Hitlerjugend bis hin zur Entscheidung zum Widerstand, der Flugblattherstellung und schließlich zur Verhaftung und Verurteilung.

In Füssen stehen insgesamt 13 Vorstellungen auf dem Programm: zwei Previews am 28. und 29. Juni, die Uraufführung am 30. Juni und weitere Vorstellungen zwischen dem 10. und 13. sowie vom 14. bis 27. Juli. Auch Aufführungen für Schulklassen stehen auf dem Programm sowie eine Begleit-Ausstellung der Weißen Rose Stiftung im Festspielhaus ab dem 29. Juni. Dazu kommen sechs Vorführungen im Deutschen Theater in München vom 3. bis 6. Juli.

Das Festspielhaus Füssen und das Deutsche Theater München kooperieren seit mehreren Jahren, um gemeinsam Stücke auf die Bühne zu bringen.