Gerolfingen (epd). Für Jugendliche ab 18 Jahren, die einen Bruder oder eine Schwester verloren haben, gibt es im Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) Hesselberg ein Seminar unter dem Motto "Zwischen Himmel und Erde". Das EBZ bietet den Kurs am Wochenende 19. bis 21. April zusammen mit dem Verein "Verwaiste Eltern und Geschwister München" an, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Es spiele für die Teilnahme keine Rolle, wann die jungen Erwachsenen den Verlust erfahren haben, hieß es. Das Seminar werde von erfahrenen Trauerbegleiterinnen und -begleitern geleitet.

Brüder und Schwestern könnten Freunde, Beschützerinnen, Rivalen und Verbündete sein, heißt es in der Ausschreibung. Auf jeden Fall aber würden Geschwister durch die gemeinsame Kindheit und wichtige Erlebnisse prägen. Der Tod von Bruder oder Schwester reiße eine Lücke in das Leben der Geschwister. Beim Seminar wird Zeit für Erinnerungen, für Trauer und für Fragen sein. Neben dem Austausch sind auch kreatives Arbeiten und Sport geplant.