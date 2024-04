Schwabach (epd). Den ersten Rothsee-Gottesdienst der neuen Sommersaison bieten die evangelischen Kirchengemeinden rund um den Rothsee und im Fränkischen Seenland am Himmelfahrtstag (Donnerstag, 9. Mai) an. Der halbstündige Gottesdienst am Seeufer beginnt um 9.45 Uhr beim Strandhaus Birkach. Er wird von Pfarrer Bernhard Nikita geleitet, teilte das Dekanat Schwabach mit.

Weitere Termine für Gottesdienstfeiern unter freiem Himmel sind am Pfingstmontag (20. Mai), im Juni an drei und im Juli, August und September an zwei Sonntagen angesetzt. Sie finden bei jedem Wetter statt. Am Freitag, 19. Juli, findet das "Rothsee-Pilgern" statt. Aus vier verschiedenen Richtungen kommen Menschen zum Strandhaus, wo um 20 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst ist. Das detaillierte Programm steht auf bei www.evangelische-termine.de und auf der Homepage des Dekanats Schwabach.

Die Rothsee-Gottesdienste wurden vor 32 Jahren von der Wirtsfamilie des Strandhauses Birkach ins Leben gerufen.