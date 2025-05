München (epd). Beim neuen Veranstaltungsformat "AHA Wirtshaus-Wissen" spricht der bekannte TV-Reporter Willi Weitzel ("Willi wills wissen") am Sonntag, 18. Mai, in München mit Expertinnen und Experten über das Thema Wald. Kinder, Eltern und alle Interessierten sollen bei der Veranstaltung, die um 16 Uhr im Hofbräukeller am Wiener Platz beginnt, mitgenommen werden "auf eine faszinierende Wissensreise", teilte die Initiative "AHA - The Science Communication Hub" als Organisatorin am Montag in München mit. Es werde unter anderem um den Wald als Lebensraum, Erholungsort, Baustofflieferant und Klimaschützer gehen, hieß es weiter.

Die neue Initiative "AHA - The Science Communication Hub" will den Angaben zufolge den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft unterstützen. Sie wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert und umfasst Münchner Hochschulen, Forschungsorganisationen und Akademien sowie Museen. "Der Science Communication Hub ist unsere positive Antwort auf Wissenschaftsfeindlichkeit und -skepsis", sagte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Bayern sei "ein Wissenschaftsstandort voller Zukunftsoptimismus, großartigen Ideen und bahnbrechenden Innovationen". Mit der Initiative wolle man die Bevölkerung für Forschung und Fortschritt begeistern. In Zeiten von Fake News und Filterblasen sei Wissenschaftskommunikation "keine Kür, sondern Pflicht".

Neben "AHA Wirtshaus-Wissen" plant die Initiative unter anderem eine Themenreihe zu Energiefragen. Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2025 "Zukunftsenergie" entstehen in Zusammenarbeit mit dem Münchner Animationsstudio "in a nutshell - kurz gesagt" Erklärvideos, die durch Veranstaltungen begleitet werden. Auf der neuen Website www.aha.bayern werden Veranstaltungen aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung im Raum München angekündigt.