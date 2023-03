Straubing (epd). Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit laden die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Niederbayern und die Katholische Erwachsenenbildung am Donnerstag (9. März) zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Antisemitismus - uralt und doch gefährlich" ein. Zunächst werde die Herausgeberin Karin Schnebel ihr gleichnamiges Buch vorstellen, in dem Prominente, Politiker und Wissenschaftler zu Wort kommen und einen Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus leisten, teilte die Christlich-Jüdische Gesellschaft mit Sitz in Straubing am Montag mit.

Mit auf dem Podium sitzen die Co-Autoren Axel Töllner, Beauftragter der bayerischen evangelischen Landeskirche für christlich-jüdischen Dialog sowie Klaus Wolf, Vorsitzender der Deutsch-israelischen Gesellschaft Schwaben und Vorsitzender der Synagogenstiftung. Im Rahmen der Podiumsdiskussion sollen Lösungsansätze gesucht werden, wie Antisemitismus zu begegnen sei.

Die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihre Synagoge seien ein unverzichtbarer Teil des Lebens in Straubing, hieß es weiter. Trotzdem sei auch dort Antisemitismus "bittere Realität". Der Abend wolle ein weiterer Baustein sein im Bemühen um ein respektvolles Miteinander in der Region. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gemeindesaal der Israelitischen Kultusgemeinde in Straubing.