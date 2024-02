Nürnberg (epd). Bei einer dreitägigen wissenschaftlichen Konferenz in Nürnberg befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Thema Wohnungslosigkeit. 50 wohnungslose Menschen beteiligen sich aktiv an den Diskussionen, teilte die Veranstalterin, die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm), am Dienstag mit. Zum Forschungsstand zu prekärem Wohnen und Wohnungslosigkeit würden Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Verwaltung, Sozialer Arbeit und von Selbstvertretungen wohnungsloser Menschen kommen. Die Konferenz vom 22. bis 24. Februar hat den Titel "Fragile Behausungen. Prekäres Wohnen und Wohnungslosigkeit in Zeiten multipler Krisen".

Neben wissenschaftlichen Beiträgen und Diskussionen seien auch künstlerische Präsentationen wie ein Poetry Slam, ein Auftritt der Band "50 Years Later" der Ohm, Ausstellungen, Lesungen und Filmdiskussionen sowie Straßenkreuzer-Stadtführungen geplant, hieß es. Ziel der Konferenz sei es, zu verdeutlichen, wer von Wohnungslosigkeit betroffen ist und an Bewältigungsstrategien zu arbeiten. Zur Konferenz könnten sich alle aus der Stadtgesellschaft anmelden.