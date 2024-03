Nürnberg (epd). Dem Thema "Rassismus in der Kirche" widmet sich die Nürnberger Jugendkirche LUX ein Wochenende lang. Am 20. und 21. April ist das Motto "Wie ist Jesus weiß geworden?", teilte die Evangelische Jugend Nürnberg am Dienstag mit. Die Theologin und Autorin Sarah Vecera werde bei dem Programm mit Lesung, Workshop und Gottesdienst "blinde Flecken" aufzeigen.

Auch in der Kirche gebe es rassistische Strukturen, die weißen Menschen meistens gar nicht auffallen würden, heißt es in der Mitteilung. Sarah Vecera mache auf diese Strukturen aufmerksam und erkläre, wie jeder und jede etwas dagegen tun könne. Mit ihrer Podcast-Kollegin Thea Hummel ("Stachel & Herz") werde sie Fragen des Publikums beantworten.

Bei einem Workshop zu Anti-Rassismus sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich und ihre Kirchengemeinde hinterfragen und sensibel für rassistische Strukturen und Sichtweisen werden. Alltags- und praxisnah solle über um Haltung, Handlungsoptionen, Sprachfähigkeit und Empowerment gesprochen werden. Den Abschluss des Wochenendes bildet ein Gottesdienst, bei dem es um ein offenes Ohr, gelebte Nächstenliebe, Empathie und Sichtwechsel gehen soll.

Das Themenwochenende wird gefördert von der Nürnberger Partnerschaft für Demokratie im Bundesprogramm "Demokratie leben!", teilen die Veranstalter mit.