Würzburger Bischof Jung ruft zur Corona-Impfung auf

Würzburg (epd). Der katholische Würzburger Bischof Franz Jung hat alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in seinem Bistum zur Corona-Impfung aufgefordert. "Wenn wir uns schützen, schützen wir auch die Menschen, denen wir begegnen und für die wir da sein wollen", schreibt Jung in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie die Bistumspressestelle am Donnerstag mitteilte. Gerade in der vierten Welle wolle das Bistum weiter an der Seite der Menschen stehen.

"Unser caritatives Engagement, die Weitergabe des Glaubens und die Feier der Gottesdienste sind gerade jetzt notwendig", betonte der Jung. Jede Person trage dabei Verantwortung für die Gesundheit der Menschen, denen sie begegne - und für sich selbst. Der Bischof rief auch dazu auf, die staatlichen und kirchlichen Regeln zur Maskenpflicht, zu Abständen und zu Höchstteilnehmerzahlen sowie die Hygieneregeln einzuhalten. Beides gehört derzeit "zu unserem Dienst an den Nächsten" dazu.