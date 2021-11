Würzburger Schülerin gewinnt Plakatwettbewerb gegen Komasaufen

München, Würzburg (epd). Die 16-jährige Isabella Adelt vom Würzburger Wirsberg-Gymnasium hat den Plakatwettbewerb der Krankenkasse DAK zur Aktion "bunt statt blau" in Bayern gewonnen. Bei dem Wettbewerb hatten rund 4.000 Schülerinnen und Schüler bundesweit Plakatmotive entworfen, wie die DAK am Freitag mitteilte. Adelt tritt dann Ende November für Bayern im Bundeswettbewerb an. Die Aktion "bunt statt blau" der DAK richtet sich gegen das Komasaufen bei Jugendlichen.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte am Freitag bei der Übergabe der Auszeichnung, Alkoholkonsum könne "vor allem bei jungen Menschen gefährliche Folgen haben - und das bereits in kleinen Mengen". Umso wichtiger sei es, möglichst früh über Gefahren zu informieren. Die bayerische DAK-Chefin Sophie Schwab sagte, "Jugendliche sollen ohne erhobenen Zeigefinger den vernünftigen Umgang mit Alkohol lernen". Die Plakataktion sei "Prävention auf Augenhöhe".

Preisträgerin Adelt beschreibt die Idee hinter ihrem Plakat so: "Mein Bild stellt mehrere Versionen von einer Person dar, die jeweils unter den negativen Auswirkungen von exzessivem Alkoholkonsum leidet und gleichzeitig noch mit ihrer 'Originalversion' verbunden ist." Damit will die Schülerin verdeutlichen, dass Alkohol in jungem Alter ein sehr großes Risiko darstelle, vor allem wenn man die Kontrolle über den Konsum verliere.