Schweinfurt (epd). Vergangenes Jahr gab es in Bayern zwar mehr Verkehrsunfälle als noch 2022 - die Zahl Schwerverletzter und Verkehrstoter ist trotzdem gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schweinfurt mitteilte, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle um 3,5 Prozent auf insgesamt 388.817. Dabei kamen insgesamt 62.858 Menschen zu Schaden (plus 0,9 Prozent). Die Zahl der Verkehrstoten sank um 3,9 Prozent auf 499 Personen, die Zahl der Schwerverletzten nahm um 5,4 Prozent auf 9.257 Personen ab.

Die Zahl der Unfalltoten liegt zwar immer noch unter dem historischen Tiefstand von 443 Personen im Jahr 2021 - damals allerdings galten Corona-Beschränkungen, die auch zu deutlich weniger Verkehrsaufkommen führten. Die Zahlen von 2023 liegen aber deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019, als es 541 Verkehrstote gab. Den stärksten prozentualen Rückgang bei den Verkehrstoten gab es 2023 im Vergleich zum Vorjahr in den Regierungsbezirken Oberfranken (minus 36,0 Prozent) und Oberbayern (minus 11,7 Prozent).