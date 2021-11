Zehn Tage zum Thema "Reichweite Frieden"

Münchberg (epd). Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 7. November (9.30 Uhr), in der Stadtkirche Münchberg wird die diesjährige ökumenische Friedensdekade in Bayern im Schwerpunktdekanat Münchberg eröffnet. Unter dem Motto "Reichweite Frieden" werden in den zehn Tagen vom 7. bis 17. November in zahlreichen Kirchengemeinden Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen abgehalten, teilte die evangelische Landeskirche in Bayern am Dienstag mit. Im Dekanat Münchberg werde es an jedem Abend Friedensandachten in einer oder zwei Kirchengemeinden geben. Die Abendandacht am 9. November zum Gedenken an die Reichspogromnacht in der Münchberger Stadtkirche halte Dekan Wolfgang Oertel. Den Titel "Versöhnung mit England" trägt ein Vortrag über die Partnerschaft zwischen Durrington und Münchberg von Uli Sommermann am 10. November um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Im Gottesdienst zum Abschluss der Friedensdekade am 17. November (19.30 Uhr) in der Münchberger Stadtkirche hält Oberkirchenrat Michael Martin die Predigt. Er ist Leiter der Abteilung Ökumene und kirchliches Leben im Münchner Landeskirchenamt.

Zur Friedensdekade 2021 weist die Landeskirche auch auf die App "Peace and Pray" hin. Mit ihr könne man "das Thema der Friedensdekade unkompliziert in den Alltag mitzunehmen". Sie biete einen kurzen Impuls für den Tag, den Vorschlag für eine konkrete Aktion und ein tägliches Friedengebet.