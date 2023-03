Besucher können selber nachforschen

16 Biografien - acht Hugenotten und acht Exulanten - stellt das Museum Kirche in Franken in Bad Windsheim in seiner Schau "Zuwanderer in Franken im 17. Jahrhundert" vor (Beginn 18. März).

Eine Besonderheit ist ein Computer mit einer Datenbank, die die Gesellschaft für Familienforschung in Franken zur Verfügung stellt, erzählt Museums-Mitarbeiterin Claudia Berwind.

In den 94.000 Namen können Besucherinnen und Besucher forschen, ob auch sie Vorfahren haben, die eingewandert sind. Anhand von historischen Filmen, Bildern, Dokumenten, Karten und Objekten zeigt die größte der zehn Ausstellungen, jene im Diakoniemuseum in Rummelsberg, wie diakonische Einrichtungen in der Vergangenheit den biblischen Auftrag "Fremde beherbergen" interpretierten, sagt der Leiter des Museums, der Historiker Thomas Greif.

Die Objekte stammen aus dem Hauptarchiv der Bodelschwingh'schen Stiftungen in Bethel, dem einstigen Diakonissen-Mutterhaus Lehmgruben (Marktheidenfeld) und der Bahnhofsmission Würzburg.

Im Museumskino sind Ausschnitte des Tonfilms "Es war ein Mensch" von 1950 zu sehen. Zeitzeugen berichten über ihre Flucht aus Ostpreußen und Schlesien, Mitarbeitende der Rummelsberger Diakonie aus 20 Nationen über ihre Herkunft und ihre heutige Tätigkeit in Bayern.

Persönliche Geschichten von Geflüchteten

Biografien und Familiengeschichten steuert zum europäischen Projekt das kleine Museum "Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle" bei, wie Leiterin Babette Gräpner-Müller erzählt. Die Besucherinnen und Besucher erfahren die Geschichte der Familie Alesch, Flüchtlinge aus der DDR, die 1957 in Herzogsägmühle (Kreis Weilheim-Schongau) in Holzbaracken unterkam.

Auch die Herkunft des Ehepaars Wolfgang und Helene Sirsch, geborene Czernetzky aus Schlesien und Mähren wird beleuchtet. Die Ausstellung zeigt, wie beide Familien in Oberbayern Fuß fassen konnten (Beginn 2. Juli).

Die Ausstellung "EinBlick" im Museum von Mission EineWelt

Diese setzt auf zeitgenössische Interviews mit Mitarbeitenden des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums. Bei den Vorüberlegungen sei deutlich geworden, dass eine nur auf Deutschland fokussierte Sicht von dem, was "Mission" ist, nicht zur Konzeption von Mission EineWelt passt, erläutert Studienleiter Sung Kim.

"Es ist vielmehr die Wechselseitigkeit, die bereits in der Wirklichkeit der gelebten Partnerbeziehungen Niederschlag findet".

In der Ausstellung (Beginn 25. Mai) wird man zehn unterschiedlichen Menschen begegnen können. Sie alle stehen mitten im Leben und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit "Mission und Migration" gemacht.

So empfindet Grace Matandika (geboren 1998) ihr Leben "manchmal so bunt wie einen Obstsalat". "Ich muss mich auf den Weg zu den Menschen machen", sagt Ingrid Walz (1967) zu ihrer Motivation, warum sie trotz traumatischer Erfahrungen auch heute noch in Tansania lebt und arbeitet.