Sebastian Tigges ist einer der ganzen wenigen Vater-Influencer, die mir bekannt sind und denen ich auch schon länger folge. Er teilt auf einem Instagram-Account den Versuch und manchmal auch das Scheitern, eine komplett gleichberechtigte Elternschaft mit seiner Frau Marie Nasemann zu leben.

Mein Eindruck ist, dass er Väter wach rütteln will und sie manchmal etwas provokant dazu auffordert, ihre Rolle aktiv in Anspruch zu nehmen und nicht an ihren Kindern vorbeizuleben. Eines seiner Video-Formate nennt er "The walking dad", darin spricht er, während er einen Kinderwagen schiebt, über Themen wie "Elternzeit: Nicht männlich genug?" oder "Anerkennung: Vaterrolle in der Gesellschaft".

Ich empfinde vor allem seine Offenheit bei Themen wie Depression oder dem inneren Kampf mit seiner Rolle als Vater als echten Mehrwert und es gefällt mir, wie er gleichzeitig sagt, dass es unglaublich wertvoll und unglaublich anstrengend ist, für Kinder verantwortlich zu sein.

6) Alexandra Zykunov: Gleichberechtigung, Feminismus, Mental Load