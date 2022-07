Gesundheitsversorgung

Medizinermangel: Ärzt*innen haben kaum Zeit für pflegebedürftige Senioren

In Deutschland fehlt es an Hausärzt*innen. Den Mangel bekommen vor allem die Bewohner*innen von Pflegeheimen zu spüren. Denn viele Allgemeinärzt*innen haben einfach keine Zeit, zu ihnen in die Pflegeeinrichtung zu kommen und sie zu untersuchen.