Hochzeiten sind geprägt von Ritualen: Einzug, Ringtausch, erster Tanz. Viele dieser Momente sind emotional aufgeladen – auch, weil sie über Jahre hinweg sehr ähnlich gestaltet wurden. Oft orientieren sie sich an klassischen, heteronormativen Vorstellungen: Wer führt beim Tanz? Wer übergibt wen?

Für viele Paare ist das heute weniger relevant als früher. Dennoch kann es gerade für queere Paare herausfordernd sein, sich in diesen Strukturen wiederzufinden. Besonders dann, wenn man sie nicht einfach übernehmen möchte, aber auch nicht das Bedürfnis hat, die gesamte Hochzeit neu zu erfinden.

Musik als Statement – oder einfach als Heimkommen

Ein Bereich, in dem sich viel individuell gestalten lässt, ist die Musik. Musik begleitet die zentralen Momente einer Hochzeit und gibt ihnen Bedeutung. Gerade hier wird oft sichtbar, wie stark viele klassische Hochzeitslieder von heterosexuellen Beziehungen geprägt sind. Das zeigt sich zum Beispiel in der Verwendung von Pronomen, in bestimmten Rollenbildern oder in Erzählperspektiven, die nicht zur eigenen Beziehung passen.

Für manche Paare spielt das keine große Rolle. Für andere ist es jedoch wichtig, sich auch in diesen Details wiederzufinden. Queere Songs oder Songs von queeren beziehungsweise queerfreundlichen Künstler:innen können dabei helfen, eine stärkere Verbindung zu den Momenten herzustellen. Es geht dabei nicht unbedingt darum, dass jedes Lied perfekt passen muss. Vielmehr kann es darum gehen, bewusst eine Auswahl zu treffen, die sich stimmig anfühlt und die eigene Beziehung widerspiegelt.

Song-Tipps: Queere und queerfreundliche Künstler:innen

1. International

Künstler:in Song-Empfehlungen Hozier Take Me to Church, From Eden, Cherry Wine Sam Smith Stay With Me, Lay Me Down, I'm Not the Only One Lady Gaga Million Reasons, Born This Way, Always Remember Us This Way Billie Eilish Birds of a Feather, Ocean Eyes, Lovely girl in red Girls, We Fell in Love in October, I Wanna Be Your Girlfriend Elton John Your Song, Can You Feel the Love Tonight, Tiny Dancer Kesha Rainbow, Praying, Woman Sia Chandelier, Elastic Heart, Never Give Up Queen Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Somebody to Love Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancin', Take Your Mama, Fire with Fire Demi Lovato Cool for the Summer, Anyone, Tell Me You Love Me

2. Deutschsprachig