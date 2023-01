Mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst begehen Münchner Christ*innen aller Konfessionen am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr in der Münchner St. Matthäuskirche die Gebetswoche für die Einheit der Christen.

Der Evangelisch-Lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm feiert den Gottesdienst gemeinsam mit dem römisch-katholischen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern.

Die Predigt hält Kardinal Marx. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom "African Choir" der Peace Church United Methodist und dem Gospelchor "Gospel ’n‘ Soul". Der Gottesdienst wird zeitgleich ins Internet übertragen.

In Augsburg: Regionalbischof Piper am 19. Januar

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst begehen der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der katholische Bischof Bertram Meier am Donnerstag, 19. Januar, in Augsburg die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die Predigt bei der Feier im Augsburger Dom um 19 Uhr hält Regionalbischof Axel Piper, teilte sein Büro am Montag mit. Sie nehme den Gedanken aus dem Matthäusevangelium auf: "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan".

"Mit Mut, Courage und Verantwortungsbewusstsein können wir uns im Glauben durch Gott gestärkt - in christlicher Einheit - für unser Miteinander einsetzen und besonders für die, die unsere Hilfe am meisten brauchen", sagte Piper. Bischof Meier lud ein, zu diesem Gottesdienst zu kommen und gemeinsam für die Einheit der Christen zu beten:

"Die Seele der Ökumene ist ja das Gebet."

Bei dem ökumenischen Gottesdienst nehmen außerdem weitere Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern teil.

Württembergischer Landesbischof predigt bei Gebetswoche in Würzburg

Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, predigt kommenden Mittwoch (18. Januar) in einem Ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen in Würzburg.

Den Gottesdienst ab 19 Uhr in der Marienkapelle Würzburg organisiert die katholische Laienorganisation Sant'Egidio. Sie lädt schon seit vielen Jahren prominente Prediger aus den verschiedenen christlichen Kirchen zur Gebetswoche (18. bis 25. Januar) nach Unterfranken ein.

Fokus auf Rassismus und andere Benachteiligungen

Die Gebetswoche feiern Christinnen und Christen aller Konfessionen weltweit mit zahlreichen Gottesdiensten und Begegnungen von Mittwoch, 18. Januar, bis Mittwoch, 25. Januar. Der internationale liturgische Entwurf wurde in diesem Jahr in den USA erarbeitet und steht unter dem Leitwort "Tut Gutes! Sucht das Recht!". Er legt einen Fokus auf Rassismus und andere Benachteiligungen marginalisierter Gruppen.

Begangen wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen seit 1908. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten sie gemeinsam, wobei in jedem Jahr eine ökumenische Gruppe aus einem anderen Land die Vorbereitung übernimmt. In Deutschland wird die Gebetswoche von der ACK getragen.