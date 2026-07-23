Rückblickend, sagt Martin S.*, ist es "eine lustige Geschichte" und irgendwie skurril". Aber damals, im Frühjahr 2006, erlebten er und sein Mann Stefan P.* die Angelegenheit als Diskriminierung: "Ich hätte mir gewünscht, dass es den bayerischen 'Sonderweg' nicht gegeben hätte." Was Martin S. meint, ist die Umsetzung des Lebenspartnerschaftsgesetzes in Bayern. Die Hälfte der deutschen Bundesländer verwehrte homosexuellen Paaren auch nach dem 1. August 2001 nämlich weiter den Gang zum Standesamt.

Martin S. und Stefan P. ließen ihre Lebenspartnerschaft bei einem Notar in Unterfranken eintragen. "Das war maximal formal und nach etwa zehn Minuten vorbei", sagt Stefan P. Keine Angehörigen, keine Freunde durften mit ins Notariat. "Wir haben uns dann im Treppenhaus die Ringe angesteckt, weil dafür beim Notar keine Zeit war", erinnert P. sich. Eine nette Ansprache oder einen Zuspruch wie im Standesamt gab's freilich auch nicht: "Das hat uns der Notar aber schon im Vorgespräch gesagt, dass er für so etwas nicht der Typ ist."

"Ärgerlich und erniedrigend"

Das erlebten Hannah Lea und ihre Partnerin im Münchner Umland anders. Als das Paar sich im März 2002 für die Eintragung ihrer Partnerschaft bei einer Notarin eingefunden hatten, durften auch Freunde und Familie mit. "Sie hat das sehr schön gemacht - für die damaligen Verhältnisse und Möglichkeiten", erinnert sich die heute 66-Jährige. Aber trotzdem sei das "Standesamt-Verbot" in Bayern "ärgerlich und erniedrigend" gewesen. "Mich hat am meisten gestört, dass uns die Staatsregierung damit aus dem öffentlichen Raum verbannt hat."

Der Münchner Jura-Professor Anatol Dutta sagt, die bayerische Staatsregierung habe damals - wie übrigens auch sieben weitere Bundesländer - deutlich signalisieren wollen: "Das ist nicht das gleiche wie die Ehe." Das sei natürlich formal eine Ungleichbehandlung gewesen, gegen die man verfassungsrechtlich hätte vorgehen können. Das Lebenspartnerschaftsgesetz sei damals für Deutschland dennoch "ein großer Schritt" gewesen, denn der Widerstand in konservativen und kirchlichen Kreisen gegen das Gesetz war massiv.