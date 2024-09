Es war irgendwie klar und hat mich trotzdem eiskalt erwischt: Als die ARD gestern Abend zur Prime-Time live in ihr Wahlstudio nach Erfurt schaltete und der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke als erster Spitzenkandidat mit den Worten "Herr Höcke, Sie sind stärkste Kraft geworden" angesprochen wurde, ist mir schlecht geworden.

Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen

Das Übelkeit erregende Gefühl, das den ganzen Tag über schon in meiner Magengegend gelauert hatte, ließ sich jetzt nicht mehr verdrängen. Ein Gefühl, hinter dem bei genauerem Hinsehen vor allem Angst steckt.

Angst vor dem, was jetzt kommt.

Angst davor, dass dies der Tag ist, auf den ich in ein paar Jahren zurückblicke und sage: "Damit hat es angefangen."

Angst vor einem gesichert rechtsextremen Mann, der mit frecher Selbstverständlichkeit in der Tagesschau auftritt und knapp sieben Millionen Zuschauer*innen verkündet: "Wer stabile Verhältnisse in Thüringen will, der muss die AfD mitnehmen."

Was bleibt außer Angst?

Diesem ekligen Gefühl der Angst um meine, um unsere Zukunft in Deutschland, habe ich auch einen Tag später nichts entgegenzusetzen. Eine Nacht darüber schlafen, aufrappeln und weitermachen geht nicht mehr so leicht.

In zwei deutschen Bundesländern wählten über 30 Prozent der Menschen die AfD.

Zum ersten Mal seit 1945 wurde eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft bei einer Landtagswahl in Deutschland.

Björn Höcke will Ministerpräsident werden.

Das sind Fakten, die sich nicht schönreden lassen. Schon vor gut einem Jahr sagte der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung:

"Ich warne davor, die Wahl der AfD noch als Protest zu begreifen. Die Wählerinnen und Wähler wollen diese Partei. Darin besteht der Ernst der Lage."

Aushalten

Jetzt ist die Lage wirklich ernst, gefährlich ernst. "Der Schaden ist angerichtet", sagte auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gestern Abend.

Auf der Suche nach einem Hoffnungsschimmer habe ich mich heute schon durch viele Artikel rund um die Landtagswahlen gewühlt und bin doch immer wieder resigniert in meinen Bürostuhl zurückgesunken. Es sieht düster aus.

Jetzt gilt es erstmal, das auszuhalten. Auszuhalten, dass ich keine Lösung sehe. Auszuhalten, dass Rechtsextremismus in Deutschland immer noch und wieder eine große Rolle spielt. Auszuhalten, dass ich mich hoffnungslos fühle und im Moment nichts dagegen tun kann.

"Gefühle kommen und gehen", sagte ich meinem dreijährigen Sohn immer wieder, wenn er wütend oder frustriert ist, sich weh getan hat – und dass es okay ist, sich auch mal schlecht zu fühlen. Das gilt genau so für uns Erwachsene. Die Frage ist nur, wann wird es wieder besser? Und wie?