Aus jeder Silbe und jedem Ton hört man die Lebensfreude: "Es ist meine Bude, meine Höhle, mein Zimmer, mein Quartier, meine Wohnung, meine Stadt, ich lebe gerne hier", schallt es aus den Boxen. Seit einigen Tagen kann man "Ich lebe gerne hier" bei bekannten Streamingdiensten hören. Aufgenommen hat es aber kein Pop- oder Rockmusiker und auch kein Schlagersänger, sondern ein Chor aus 16 Bewohnerinnen und Bewohnern der Lebenshilfe Wohnstätten (LHW), einer Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung.

Antje Arlt arbeitet in der sogenannten Wohnberatungsstelle der Lebenshilfe Wohnstätten. Zu ihren Aufgaben gehört es, bei Gruppenabenden in die Wohnheime und Wohngemeinschaften zu gehen - oder auch die allein in einer eigenen Wohnung lebenden Klienten zu besuchen. "Die zeigen mir in der Regel voller Stolz ihre Zimmer und erzählen mir von den tollen Erlebnissen ihres Alltags", sagt Arlt:

"Meine Kollegen und ich haben einfach mal zugehört, was die Menschen an ihrem Zuhause toll finden."

Daraus ist nun ein eigener Song geworden.

In Wohnheimen und WGs kann's auch mal krachen

Die vielen unterschiedlichen und oft aber auch recht ähnlichen Antworten hat sie mit drei musikbegeisterten Kolleginnen und Kollegen zu einem Text zusammengefasst - und Musik dazu geschrieben. Es geht dabei um die selbst ausgesuchten Möbel, die Geheimverstecke für getragene Socken, das TV-Programm, die aus dem WG-Kühlschrank gemopste Milch oder auch das Plakat des Lieblings-Fußballvereins oder der Lieblingsband an der Wand. Außerdem natürlich auch darum, dass es in Wohnheimen und WGs auch mal krachen kann.

"Musik ist für viele Menschen mit einer Behinderung etwas Wichtiges", sagt Arlt. In den Wohnheimen, WGs oder auch in den ganz eigenen vier Wänden werde viel Musik gehört, gemacht und gesungen - die Bandbreite ist dabei enorm:

"Von Iron Maiden bis Kastelruther Spatzen ist alles dabei", erläutert Arlt.

Der Song der "LHW Allstars", wie sich die Gruppe bei Spotify oder Apple Music mit ihrem Erstlingswerk nennt, ist geschmeidiger Mitsing-Pop geworden, mit internationalen Einflüssen dank Flöte, Tuba und Co. im Instrumentarium.

Bewusst zugänglicher Refrain

Wichtig war Antje Arlt und ihren Mitstreitern, dass möglichst jeder, der möchte, sich an der Entstehung des Songs und bei seiner Aufführung, beteiligen kann - inklusiv eben. "Daher haben wir uns auch für einen Refrain mit wenig Text und viel 'La la la la' entschieden, damit keiner erst Textzeilen büffeln muss", erläutert sie. Den Text der Strophen singt Wohnstätten-Kollegin Rebecca King, die Trommelgruppe der Waldorfschule Würzburg hat für den Rhythmus gesorgt; außerdem gibt es mehrere Musiker mit Behinderung, die mitgespielt haben.

Zentral für das Stück ist aber der Chor aus 16 Bewohnerinnen und Bewohnern, die den Refrain mit enormer Leidenschaft in Richtung Mikrofone geschmettert haben. "Ich mache viele Kunst- und Kultur-Projekte bei uns im Haus - aber dieser Song ist etwas Besonderes", sagt Arlt. Er habe schnell eine "Eigendynamik" entwickelt, inzwischen wird er in vielen Lebenshilfe-Einrichtungen in Würzburg rauf und runter gehört und laut gesungen: "Und zwar von jung bis alt, wie schon im Chor!" Die Sänger auf der Aufnahme sind 20 bis 65 Jahre alt.

Wohnheime sind wichtiges Stück Freiheit

Warum gerade die eigenen vier Wände zum Songthema geworden sind? "Weil das für erwachsene Menschen mit einer Behinderung nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist", sagt Arlt. Gäbe es die Wohnheime, WGs und das ambulant betreute Wohnen in ganz eigenen Appartements nicht, vielen ihrer Klienten bliebe nur, bis ins eigene Rentenalter bei den noch höher betagten Eltern wohnen zu bleiben.

"Nicht mehr bei den Eltern zu wohnen, das ist für viele Klientinnen und Klienten ein wichtiges Stück Freiheit - und das besingen sie."

Dass der Song nun im Netz bei Streaming-Anbietern abrufbar ist, soll zweierlei bewirken: Einerseits soll es das Thema "Selbstständig Wohnen" für erwachsene Menschen mit Behinderung mehr in die Öffentlichkeit bringen, sagt Arlt. Andererseits wollen die Musiker und Sänger der Lebenshilfe Wohnstätten ihr musikalisches Talent bewerben - denn geplant ist, das Lied nicht nur beim Waldorf-Schulfest, sondern auch öffentlich bei Festen in der Region aufzuführen: "Viele unserer Bewohner stehen gerne auf der Bühne!"