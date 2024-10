Freiwilligenbericht

Erinnerungsarbeit: Carlotta Seidel über ihren Freiwilligendienst im Dachauer Max-Mannheimer Studienzentrum

Carlotta Seidel ist Freiwillige im Max Mannheimer Studienzentrum in Dachau. Sie hat ihren Wahlbildungstag bei uns in der Online-Redaktion verbracht und einen Artikel über ihren Freiwilligendienst in ihrer Einsatzstelle geschrieben.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten