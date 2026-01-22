Viele junge Menschen bekommen derzeit Post vom Bund mit einem Fragebogen zum Wehrdienst. Was bedeutet dieser Brief? Und wo findest du Unterstützung, wenn du unsicher bist oder verweigern möchtest? Die Kirchen bieten eine Beratung zum Thema Kriegsdienstverweigerung an.

Was steckt hinter dem Brief?

Mit dem neuen Wehrdienst-Modernisierungsgesetz bleibt der Wehrdienst freiwillig – aber alle Männer, die 18 werden, müssen einen Fragebogen ausfüllen und sich später einer Musterung unterziehen. Das betrifft ab 2026 alle ab 1. Januar 2008 Geborenen. Die Angaben dienen dazu, Motivation und Eignung einzuschätzen. Wenn nicht genug Freiwillige gefunden werden, könnte später eine sogenannte Bedarfswehrpflicht greifen – dann entscheidet ein Zufallsverfahren, wer eingezogen wird.

Warum spielt das Gewissen eine so große Rolle?

Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) betont, dass jede Entscheidung – ob für den Dienst oder dagegen – eine Gewissensfrage ist. Die neue Friedensdenkschrift der EKD stellt die Gewissensbildung in den Mittelpunkt. Gerade weil junge Menschen vor neuen Herausforderungen stehen, bauen die Kirchen gerade bundesweit ihre Beratungsangebote aus, um Fragen offen, respektvoll und faktenbasiert zu begleiten.

Wo kannst Du Dich informieren?

Es gibt verschiedene Beratungsangebote:

Kirchliche Beratungsstellen begleiten den gesamten Prozess und stellen viel Material zur Verfügung. Es gibt keine einheitliche Haltung innerhalb der christlichen Kirchen. Daher konzentriert sich die Beratung auf das Thema Gewissensfrage. Für die Beratung bei der Kirche musst Du Dich über ein Formular anmelden. Dann bekommst du mitgeteilt, welche Landeskirche bzw. welche Person für Dich zuständig ist. Hier ist der Link zum Beratungsformular der Kirchen.

Zivilgesellschaftliche Beratungsstellen. Diese sind oft mit einer bestimmten politischen Haltung verbunden. Überlege, ob diese zu Dir passt.

Anwaltskanzleien. Diese bieten in der Regel kostenpflichtige Beratungen an. Eine rechtliche Begleitung ist vor allem für aktive Soldatinnen und Soldaten hilfreich.

Wie kannst du verweigern?

Die Kriegsdienstverweigerung ist ein Grundrecht (Art. 4 Abs. 3 GG). Dieses Recht gilt für drei Gruppen:

"Ungediente": Wehrpflichtige Männer, die nach der Musterung als " tauglich " anerkannt sind.

" anerkannt sind. Aktive Soldatinnen und Soldaten: Dazu gehören Zeit- und Berufssoldatinnen und Zeit und Berufssoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende.

und Zeit und Berufssoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende. Reservistinnen und Reservisten: Für den Spannungs- und Verteidigungsfall sind das alle wehrfähigen, ehemaligen Soldatinnen und Soldaten sowie alle wehrfähigen ungedienten Männer bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres.

Das Verfahren ist für alle drei Gruppen gleich. Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und durchläuft mehrere Stufen. Du kannst jederzeit einen Antrag stellen – unabhängig davon, ob Du bereits gemustert oder einberufen wurdest. In dem Beratungsprozess wird informiert, wie der Weg von der Begründung Deines Gewissensentscheids bis hin zum Verfahren aussehen könnte.

Warum ist jetzt Orientierung so wichtig?

Viele junge Menschen melden sich derzeit mit Unsicherheiten, auch wegen politischer Debatten über mögliche Gesetzesänderungen.