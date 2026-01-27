Freiwilligenarbeit in Israel

Eine dieser Freiwilligen ist Anna Riabchenko. Neun Monate lang hat sie am zweiten Standort von ADI in Jerusalem mitgearbeitet. Über "Dienste in Israel" hatte sie sich für Freiwilligenarbeit beworben. Als sie erfuhr, dass sie schwerbehinderten Menschen betreuen sollte, war sie erst mal ein bisschen schockiert. Doch als überzeugte Christin wusste sie, mit Gottes Hilfe würde sie das schaffen:

"Als ich dann dort hingeflogen bin und die Kinder und Erwachsenen gesehen habe, das war Liebe auf den ersten Blick und es war alles so natürlich und ein riesen Segen."

Auch für die Bewohner und Bewohnerinnen von ADI Jerusalem. Anna hat sie gewaschen, angezogen, ihnen zu essen gegeben und viele tiefe Freundschaften geschlossen. In dieser Zeit hat sie nicht nur erlebt, wie Inklusion im Alltag gelebt wird, sondern auch Koexistenz.

Gelebte Inklusion und Koexistenz

Ein friedliches Miteinander funktioniert auch in Israel, obwohl man davon leider immer viel zu wenig hört, findet Dina Rahamim:

"Wir haben christliche, jüdische, arabische Mitmenschen, Drusen und Beduinen. Sowohl bei den Bewohnern als auch im Team haben wir diese Mutlikulturalität und es funktioniert."

Denn die Politik wird vor der Tür gelassen. Hier zählt allein der Mensch, unabhängig von Herkunft, Religion, Errungenschaften oder Befähigungen. Hier ist jeder gleich wertvoll.

Im Podcast und erfahrt ihr mehr über das Zusammenleben, Zukunftsperspektiven, die Forschungsarbeit und welche Jobs es in ADI Negev Nahalat Eran derzeit gibt. Außerdem erzählt Dina Rahamim, wie das Dorf, das nur 20 km entfernt von Gaza liegt, das Massaker vom 7. Oktober 2023 erlebt hat.