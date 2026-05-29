Bereits als Kind war Christian Springer fasziniert vom Orient. Später studierte er unter anderem Arabisch und Orientwissenschaften: "Eigentlich wollte ich so was wie ein Peter Scholl-Latour, ein Orientberichterstatter werden." Doch seine Leidenschaft für Bühne und Satire war genauso groß. So wurde Springer ein erfolgreicher Kabarettist und gleichzeitig ein profunder Nahostkenner. Bei seinen Auftritten thematisiert er regelmäßig und intensiv den Nahostkonflikt und er hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben. Sein neuestes Werk "Sisi in Gaza" ist entstanden, nachdem er die Orte des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 in Israel besucht hatte.

"Der Nahe Osten begleitet mich mein Leben lang sehr intensiv und auch in seiner ganzen Brutalität."

Mit Fakten und der Schilderung seiner ganz persönlichen Erfahrungen will Springer mit Klischees und Unwahrheiten zum Nahostkonflikt aufräumen. Vor allem, wenn es um die Geschichte der Palästinenser geht, um islamistische Propaganda oder um die Haltung der Kulturszene zu Israel nach dem 7. Oktober 2023.

Unermüdlicher Kämpfer gegen Antisemitismus

Springer engagiert sich seit Jahrzehnten aktiv für Israels Sicherheit und für die Rechte von Juden und Jüdinnen in Deutschland. Gleichzeitig kämpft er für die Menschenrechte der Palästinenser – und gegen die neue Welle des Antisemitismus, die nach dem Terrorangriff der Hamas dramatisch angewachsen ist. Bereits als Student versuchte er, in Syrien den NS-Kriegsverbrecher und Massenmörder Alois Brunner, die rechte Hand Adolf Eichmanns, aufzuspüren.

"Ohne Humor lässt sich der Nahe Osten nicht aushalten.“

Christian Springer hat im Nahen Osten, einer von Kriegen und Massakern geprägten Region, viele dramatische, gefährliche und traurige Dinge erlebt und gesehen. Doch seine Geschichten sowie sein Buch über Gaza sind auch immer verbunden mit scharfsinnigem Humor und mit Fakten, die wir so noch nie gehört haben. Jetzt reinhören: