Die besten Podcasts zu Kirche, Religion, Glaube und Spiritualität

Die besten Podcasts aus Kirche, Religion und Glaube
Wir präsentieren die besten Podcasts aus Kirche, Religion, Gesellschaft - mit Kurzbeschreibung und einem Link, dann können Sie die Podcasts ganz leicht abonnieren.
Welcher Podcast fehlt noch in dieser Liste?
Ich freue mich über weitere Tipps und Hinweise: Rieke Harmsen.
Podcast | Pfarrer und Nerd
Wer glaubt, Kirche ist nicht komisch, sollte sich diesen Podcast anhören. Pfarrer Martin Vorländer hat "bayerischen Migrationshintergrund", lebt mit seinem Mann bei Frankfurt und geht mit seinem Hund jeden Morgen aufs Feld, um eine kleine Instagram-Andacht zu halten. Redakteur Sebastian Jakobi kommt aus einer Freikirche, war Klassenkomiker und ist jetzt Papa. Im Podcast "Pfarrer und Nerd" sprechen die beiden über Themen, die eigentlich nicht so richtig zusammen gehören: Bibel und Cybermobbing, Nächstenliebe und Konsole, Memes und Menschenwürde. Das ist unterhaltsam, manchmal abwegig, dann aber auch wieder richtig spannend.
Podcast | Unter Pfarrerstöchtern
Viele Hörer kennen sie aus dem "Verbrechen"-Podcast: Die stellvertretende Chefredakteurin der "Zeit" und ehemalige Gerichtsreporterin, Sabine Rückert, bringt nun ihren zweiten Podcast heraus. Mit ihrer Schwester, der evangelischen Theologin und Erlanger Professorin Johanna Haberer, erzählen in ihrem Podcast "Unter Pfarrerstöchtern" die Bibel von Anfang bis Ende.
Podcast | Wortkollektiv
Svenja und Friederike Nordholt sind Schwestern und Theologiestudentinnen. Sie sprechen in ihrem Podcast über Predigt und Theologie.
Podcast | Kurz & gut
In diesem Podcast geben zehn Pfarrer*innen und eine Diakonin kurze Impulse mit Tiefgang, leicht und locker: Mal gibt es christliche inspirierende Weisheiten, mal lustige Erlebnisse mitten aus dem Leben und mal praktische Tipps, die beim Alltag-Meistern helfen. Unterhaltsam und mit Tiefgang.
Podcast | Stachel & Herz
Stachel und Herz – Gespräche von Sarah und Thea. Die beiden Theologinnen reden über Diskriminierung in Gesellschaft und Kirche. Dazu legen sie den Stachel in die Wunde – meistens zu zweit und manchmal mit Expert*innen, aber immer mit Herz. Sarah und Thea geben Infos zu aktuellen Themen und interviewen Gäste zu ihren persönlichen Geschichten oder Expertisen.
Podcast | Bibelgeschichten zum Einschlafen
"Bibelgeschichten zum Einschlafen" erzählt biblische Geschichten so, wie man sie am Ende eines langen Tages hören möchte: ruhig, langsam und ohne Belehrung. Jede Folge dauert rund 28 Minuten und führt in eine einzelne Geschichte hinein, von der Schöpfung über Ruth und Josef bis zu den Gleichnissen Jesu. Zweimal pro Woche erscheint eine neue Folge, kostenlos und ohne Werbung. Gesprochen wird von einer digitalen Stimme, ausgewählt und geschrieben werden die Geschichten von den beiden Autor:innen Steffi und Jonas.
Podcast | Mitten im Leben
Die evangelische Theologin Margot Käßmann spricht in ihrem Podcast "Mitten im Leben" über Glauben, biblische Personen und andere Themen der Gesellschaft.
Podcast | Netztheologen
Ein Technikexperte und ein Theologe diskutieren über Autonomes Fahren, Tindern, Künstliche Intelligenz oder die Corona-Warnapp. Chris und Roman analysieren und spekulieren über faszinierend neue und manchmal apokalyptisch schaurige Zukunftszenarien. Die Netztheologen sind ein Teil von yeet, dem evangelischen Contentnetzwerk.
Podcast | Bibel im Ohr
Der Klassiker für alle, die die Bibel kennenlernen möchten. Fünf bis zehn Minuten dauern die Podcast-Beiträge von Bibeltunes - gelesen werden Texte aus dem Alten und Neuen Testament.
Podcast | Frischetheke
Der Podcast "Frischetheke" nennt sich "erlesen" und erscheint alle 14 Tage. Katharina und Rolf interviewen mehr oder weniger prominente Menschen aus Kirche und Theologie zum Thema "Kirche der Zukunft". Anna Nicole Heinrich wird über ihre Erfahrungen mit Clubhouse befragt, Karsten Kopjahr über Medientheologie, Daniel Hufeisen über Frieden oder Theresa Brückner über ihre Präsenz in den Sozialen Medien.
Podcast | Gott or not
Alex Brandl hat schon einen Beruf erlernt. Doch dann entschied er sich, Pfarrer zu werden. So geplant war das nie. Zumindest nicht von ihm. Seine Geschichte erzählt er in der ersten Folge seiner Podcast-Reihe "Gott or not".
Podcast | Ohrenweide
Geschichten, Gebete und Gedichte zum Mutmachen und Nachdenken - ausgesucht und im Dachkammerstudio vorgelesen von Helge Heynold. Den Podcast von evangelisch.de gibt es auf Podigee unter diesem Link.
Podcast | Theolounge
Relaxte Gespräche mit guten Gästen zu Themen aus Theologie, Gesellschaft und Kultur: transkonfessionell, transkulturell und hybrid.
Podcast | Aufgekreuzt
Eucharistische Anbetung, Exotheologie, Transsubstantiation – verstanden? Nein? "Aufgekreuzt" erzählt Geschichten und Hintergründe aus Kirche und Religion und bringt Licht ins Dunkel.
Podcast | Hossa Talk - Christsein erforschen
Der Podcast "Hossa Talk" beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Christsein in einer komplexen, widersprüchlichen und manchmal chaotischen Welt leben lässt – tiefgründig, witzig und hemmungslos ehrlich. In jeder zweiten Folge laden Jay und Gofi Talk-Gäste ein, von denen sie glauben, dass sie eine interessante Sicht der Dinge beitragen können.
Podcast | Friedensperspektiven
Der Frieden hat unzählige Facetten. Hier erzählen friedensbewegte Christinnen und Christen im Gespräch von ihrer Sicht auf den Frieden. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) porträtiert Frauen und Männer, die sich in besonderer Weise für den Frieden engagiert haben und stellt Orte des Friedens vor.
Podcast | "Ach, Johann!"
Wenn es ein nischiges Thema gibt, dann ist das Kunst und Kirche. Der Podcast von Tamara und Johann geht genau diesen Fragen nach - was ist an der Schnittstelle von Kunst und Glauben. Welche Ideen, Konzepte oder Geschichten helfen, sich dort zurecht zu finden? Es geht um Selbstreflexion, Werteanalyse, Kunstethik - also große Themen, die trotzdem nicht angestrengt klingen. Gemacht wird der Podcast von central arts - das ist ein Züricher Netzwerk für Kunstschaffende aus allen möglichen Kunstsparten wie etwa Film, Fotografie, Grafik- und Kommunikationsdesign, bildende Kunst, Sprechkunst, Schauspiel und Tanz.
Weitere Podcasts
Popcorn-Pilger
Schon einmal darüber nachgedacht, wie Glaube und Religion in Kinofilmen vorkommen? Dann ist der Podcast "Popcorn-Pilger" von Fabian Apel und Uwe Reckzeh genau richtig. Die beiden Serien-Binger und Theologen von der Medienwerkstatt Euskirchen nehmen sich die Klassiker vor - und schauen, wo Gott in den "Barbaren", in "Indiana Jones" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu finden ist.
Draussen mit Claussen
Johann Hinrich Claussen ist evangelischer Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In seinem Podcast "Draussen mit Claussen" von RefLab spricht er mit seinen Gästen über Kultur, Theologie und Religion. Mal geht es um die Frage, wie Missbrauch aufgeklärt werden kann, oder es geht um Angststörungen, dann um den Islam oder die "Neuen Rechten" und ihre Theologie.
Herr Pfarrer predigt
Der evangelische Pfarrer Daniel Städtler ist als junger Mensch aus der Kirche ausgetreten, weil er den Glauben für unvernünftig hielt. Dann änderte er seine Meinung - und ist jetzt Pfarrer in Bayern. In seinem Podcast "Herr Pfarrer predigt" veröffentlicht Städtler seine Predigten - über Hirten, Roboter oder eine biblische Textstelle.
Gretchenfrage - der gesellschaftlich-theologische Podcast
Florian, Mark, Meike machen den Podcast Gretchenfrage. Warum glauben und einer Kirche angehören? Warum in eine Kirche eintreten, die in der Kritik steht wie nie - so fragen die Podcaster. Florian Giersch ist Pastoralreferent, Meike Kröger ist Goldschmiedin, Mark Bothe ebenfalls Pastoralreferent - und sie sprechen über Leid, Pandemien, Kirche und Glaube.
Flüsterfragen
Doofe Fragen gibt es nicht - nach diesem Motto stellen sich Elske Gödeke und Jule Grote den Fragen rund um den Glauben. Wer möchte, kann den beiden über Instagram eine Frage stellen - die Antwort ist dann im Podcast Flüsterfrage zu hören. Es geht um die Kreuzigung, das Dasein in der Hölle oder Jesus als Orthopäden.
MIKA - Podcast der Diakonie Bayern
Alle vierzehn Tage sprechen Expert*Innen im Podcast MIKA über Themen wie Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Befragt werden sie von einem Moderatorenteam des Diakonischen Werkes Bayern, dem zweitgrößten Wohlfahrtsverband im Freistaat.
Theotabea - Tabea Kraaz predigt
Tabea Kraaz ist Vikarin in Frankfurt. In ihrem Podcast "Predigten von Theotabea" gibt es ihre Predigten und ihr geistliches Wort zu hören. Die Predigten sind zum Reinhören und Nachhören gedacht, sagt die Vikarin dazu.
Das glaub' ich gern
Der Podcast "Das glaub' ich gern" behandelt die Grundfrage, wie Glauben in der heutigen Zeit möglich ist, in einem Alltag, der von Kommerz, Kompromissen und Krisen (auch: Glaubens- und Kirchenkrisen) geprägt ist. Studienleiter Michael Brendel gibt dazu kurze Impulse, in die er Klaviermeditationen einwebt. Jeden 1. Mittwoch im Monat kommt eine weitere Folge hinzu.
Das Wort und das Fleisch
Der Podcast "Das Wort und Das Fleisch'' nimmt die Hörer:innen mit auf eine Reise durch die vielfältige Landschaft des christlichen Glaubens. Theologe Thorsten Dietz und Journalist Martin C. Hünerhoff beleuchten, wie sich christliche Bewegungen, Ideen und Konflikte seit den 1960er Jahren entwickelt haben. Mit klarem Blick und kritischen Geist erzählen sie von Aufbrüchen, Brüchen und neuen Wegen in der Christenheit. Jeden Monat erscheint eine neue Folge, die zum Weiterfragen einlädt.
Karte und Gebiet
Der Podcast "Karte und Gebiet" fragt, wie wir in einer komplexen Welt verantwortlich leben können. Zwischen moralischen Dilemmata, gesellschaftlichem Wandel und persönlicher Orientierung. Theologe Tobias Faix und Ethiker Thorsten Dietz geben dazu kluge Impulse, die zum Selberdenken einladen. Die Bibel dient dabei als ethischer Atlas, der nicht fertige Antworten liefert, sondern neue Sichtweisen öffnet. Jeden Monat erscheint eine neue Folge.
Geist.Zeit
Der Podcast "Geist.Zeit" eröffnet einen Denkraum für Glauben in Bewegung. Theologen Thorsten Dietz und Andreas Loos sprechen über Spiritualität, Gesellschaft und persönliche Fragen. Klug, offen und mitten im Leben. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, die inspiriert, herausfordert und neue Perspektiven eröffnet.
Glauben – Podcast von SWR Kultur
Der podcast "Glauben'' von SWR Kultur, geht den großen Fragen unserer Zeit nach: Wie finden Menschen Sinn, Orientierung und Gemeinschaft? In hintergründigen Reportagen und persönlichen Geschichten geht es um Glauben, Ethik und soziale Wirklichkeit. Ein Format für alle, die zuhören, verstehen und mitdenken wollen.