Die besten Podcasts zu Kirche, Religion, Glaube und Spiritualität

Popcorn-Pilger

Schon einmal darüber nachgedacht, wie Glaube und Religion in Kinofilmen vorkommen? Dann ist der Podcast "Popcorn-Pilger" von Fabian Apel und Uwe Reckzeh genau richtig. Die beiden Serien-Binger und Theologen von der Medienwerkstatt Euskirchen nehmen sich die Klassiker vor - und schauen, wo Gott in den "Barbaren", in "Indiana Jones" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu finden ist.

Draussen mit Claussen

Johann Hinrich Claussen ist evangelischer Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In seinem Podcast "Draussen mit Claussen" von RefLab spricht er mit seinen Gästen über Kultur, Theologie und Religion. Mal geht es um die Frage, wie Missbrauch aufgeklärt werden kann, oder es geht um Angststörungen, dann um den Islam oder die "Neuen Rechten" und ihre Theologie.

Herr Pfarrer predigt

Der evangelische Pfarrer Daniel Städtler ist als junger Mensch aus der Kirche ausgetreten, weil er den Glauben für unvernünftig hielt. Dann änderte er seine Meinung - und ist jetzt Pfarrer in Bayern. In seinem Podcast "Herr Pfarrer predigt" veröffentlicht Städtler seine Predigten - über Hirten, Roboter oder eine biblische Textstelle.

Gretchenfrage - der gesellschaftlich-theologische Podcast

Florian, Mark, Meike machen den Podcast Gretchenfrage. Warum glauben und einer Kirche angehören? Warum in eine Kirche eintreten, die in der Kritik steht wie nie - so fragen die Podcaster. Florian Giersch ist Pastoralreferent, Meike Kröger ist Goldschmiedin, Mark Bothe ebenfalls Pastoralreferent - und sie sprechen über Leid, Pandemien, Kirche und Glaube.

Flüsterfragen

Doofe Fragen gibt es nicht - nach diesem Motto stellen sich Elske Gödeke und Jule Grote den Fragen rund um den Glauben. Wer möchte, kann den beiden über Instagram eine Frage stellen - die Antwort ist dann im Podcast Flüsterfrage zu hören. Es geht um die Kreuzigung, das Dasein in der Hölle oder Jesus als Orthopäden.

MIKA - Podcast der Diakonie Bayern

Alle vierzehn Tage sprechen Expert*Innen im Podcast MIKA über Themen wie Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Befragt werden sie von einem Moderatorenteam des Diakonischen Werkes Bayern, dem zweitgrößten Wohlfahrtsverband im Freistaat.

Theotabea - Tabea Kraaz predigt

Tabea Kraaz ist Vikarin in Frankfurt. In ihrem Podcast "Predigten von Theotabea" gibt es ihre Predigten und ihr geistliches Wort zu hören. Die Predigten sind zum Reinhören und Nachhören gedacht, sagt die Vikarin dazu.

Das glaub' ich gern

Der Podcast "Das glaub' ich gern" behandelt die Grundfrage, wie Glauben in der heutigen Zeit möglich ist, in einem Alltag, der von Kommerz, Kompromissen und Krisen (auch: Glaubens- und Kirchenkrisen) geprägt ist. Studienleiter Michael Brendel gibt dazu kurze Impulse, in die er Klaviermeditationen einwebt. Jeden 1. Mittwoch im Monat kommt eine weitere Folge hinzu.

Das Wort und das Fleisch

Der Podcast "Das Wort und Das Fleisch'' nimmt die Hörer:innen mit auf eine Reise durch die vielfältige Landschaft des christlichen Glaubens. Theologe Thorsten Dietz und Journalist Martin C. Hünerhoff beleuchten, wie sich christliche Bewegungen, Ideen und Konflikte seit den 1960er Jahren entwickelt haben. Mit klarem Blick und kritischen Geist erzählen sie von Aufbrüchen, Brüchen und neuen Wegen in der Christenheit. Jeden Monat erscheint eine neue Folge, die zum Weiterfragen einlädt.

Karte und Gebiet

Der Podcast "Karte und Gebiet" fragt, wie wir in einer komplexen Welt verantwortlich leben können. Zwischen moralischen Dilemmata, gesellschaftlichem Wandel und persönlicher Orientierung. Theologe Tobias Faix und Ethiker Thorsten Dietz geben dazu kluge Impulse, die zum Selberdenken einladen. Die Bibel dient dabei als ethischer Atlas, der nicht fertige Antworten liefert, sondern neue Sichtweisen öffnet. Jeden Monat erscheint eine neue Folge.

Geist.Zeit

Der Podcast "Geist.Zeit" eröffnet einen Denkraum für Glauben in Bewegung. Theologen Thorsten Dietz und Andreas Loos sprechen über Spiritualität, Gesellschaft und persönliche Fragen. Klug, offen und mitten im Leben. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, die inspiriert, herausfordert und neue Perspektiven eröffnet.

Glauben – Podcast von SWR Kultur

Der podcast "Glauben'' von SWR Kultur, geht den großen Fragen unserer Zeit nach: Wie finden Menschen Sinn, Orientierung und Gemeinschaft? In hintergründigen Reportagen und persönlichen Geschichten geht es um Glauben, Ethik und soziale Wirklichkeit. Ein Format für alle, die zuhören, verstehen und mitdenken wollen.