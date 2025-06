Ohne Kommerzienrat Gustav Jakob wäre es mit der evangelischen Kirche in dem bislang streng katholischen Ort wohl nichts geworden: Der protestantische Industrielle spendete nicht nur eine ganze Menge Geld für den Bau, sondern auch gleich noch das Grundstück dazu. Mit der Bedingung, dass die Kirche am 2. September, dem 25. Jahrestag der Schlacht von Sedan, eingeweiht werden muss.

Die Glasfenster, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament darstellen, wurden zwischen 1965 und 1967 von dem Maler Peter Valentin Feuerstein entworfen und in den Werkstätten Peter Meysen in Heidelberg ausgeführt. Heute ist die Johanneskirche nicht nur ein Ort des Gottesdienstes, sondern auch ein kulturelles Zentrum, das regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen anbietet. Die Kirche ist täglich von 9 bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet und lädt Besucher ein, ihre Architektur und Kunstwerke zu erleben.

Jüdischer Friedhof an der Stadtmauer

Am Fuße der Kirche fällt der Alte Jüdische Friedhof zwischen der Stadtmauer und dem Burgweg oberhalb des ehemaligen Stadtgrabens auf. Er wurde bereits im 15. Jahrhundert angelegt und bis 1904 genutzt. Um die Pflege sorgt sich aus historisch gewachsener Verbindung die Israelitische Kultusgemeinde Münchens.

Vor seiner Errichtung wurden Verstorbene der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main beigesetzt. Der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1715. Im 18. Jahrhundert wurden die Verstorbenen zeitweise in Kleinheubach beigesetzt, bevor im 19. Jahrhundert wieder Bestattungen in Miltenberg stattfanden. Der Friedhof umfasst eine Fläche von etwa 1.720 Quadratmetern. Besonders bemerkenswert sind die in die Stadtmauer eingelassenen Nischen, von denen eine den Grabstein eines Kohen enthält. Im Jahr 1726 wurde eine Chewra Kaddischa (Beerdigungsbruderschaft) gegründet. Der in Miltenberg geborene Wilhelm Klingenstein, der später nach England auswanderte, vermachte der Stadt 1.000 Pfund zur Instandhaltung der Friedhöfe. Seine Spende ermöglichte unter anderem die Renovierung der Friedhofsmauer im Jahr 1913, was durch eine Inschrift an der Mauer dokumentiert ist.