Über dem Flughafen von Kinshasa geht die Sonne auf. David Kinuthia bereitet sich im Propellerflugzeug "Bombardier Dash 8 Q400" auf seinen Einsatz vor. Der kenianische Pilot ist in der Hauptstadt der Demokratischen Republik (DR) Kongo stationiert und fliegt heute für das humanitäre Flugprogramm der UN (Unhas) nach Gbadolite im Norden des Landes.

Sein Flug ist der einzige in der Woche, der Passagiere über drei Zwischenstopps in die Stadt an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik bringt. Der alternative Weg von Kinshasa nach Gbadolite führt mit dem Boot über den Fluss Kongo und dann hunderte Kilometer über schlechte Straßen. Etwa einen Monat würde diese Reise in die etwa 1.130 Kilometer entfernte Stadt dauern.

Humanitäres Flugprogramm der UN

Am Flughafen von Kinshasa checkt auch Roger Muhima ein. Der 36-Jährige koordiniert für das UN-Welternährungsprogramm (WFP) die Logistik in dem Ort Kaga-Bandoro in der Zentralafrikanischen Republik. Nach dem Bürgerkrieg sind dort knapp eine halbe Million Vertriebene auf Unterstützung angewiesen.

Innerhalb des Landes gibt es weder sichere Straßen noch kommerzielle Flüge. "Ohne Unhas wäre unsere Arbeit ein Albtraum", sagt Muhima. Seine Frau lebt mit dem kleinen Sohn in Kinshasa. Die Flüge des UN-Flugprogramms sind auch seine Verbindung nach Hause.

Der Flugdienst ist so etwas wie das letzte Rettungsnetz, das von den Vereinten Nationen aufgespannt wird. Weltweit gibt es keine vergleichbare Institution. Seit 20 Jahren fliegen jeden Monat rund 90 Flugzeuge in Krisenländern wie Afghanistan, Somalia oder in der DR Kongo etwa 30.000 humanitäre Helfer an ihre Arbeitsorte. Ohne den Flugdienst könnten viele Projekte kaum am Laufen gehalten werden.