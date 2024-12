"Quantensprung für Polizei und Justiz"

An den Wänden hängen große Bildschirme. An jeder Ecke des Raumes ragen Kameras hervor, versteckt in dunklen Kugeln aus Glas. Was den Eindruck eines schlicht gestalteten Raums erweckt, ist in Wahrheit ein komplex durchdachtes Konzept: "Wir haben Schallschutz in höchster Stufe angebracht, sodass die Anhörung autark ist und damit im Nebenzimmer der potenzielle Täter keine Einflussnahme hat", sagt Trini.

Die moderne Technik ermöglicht, dass die Vernehmungen für das Gericht verwendet werden können. Das erspare den Betroffenen, im Gericht erneut und unter großem Druck aussagen zu müssen. "Es ist ein Quantensprung für Polizei und Justiz, unter einer schonenden Atmosphäre das Geschehen aufzuarbeiten", sagt Polizeipräsident Blöchl.

Ziel: Weniger Retraumatisierung und mehr Erfolge bei Verfahren

Aktuell gibt es eineinhalb Vollzeitstellen im Amalie Nathan Haus, Honorarkräfte kommen aus der Klinik dazu. Ob das neue Kinderschutzhaus wirklich weniger Retraumatisierung und mehr Erfolge bei den strafrechtlichen Verfahren hervorbringt, müssen Trini und sein Team beobachten. "Wir erfassen jetzt Daten, die bisher niemand gesammelt hat, weil jede Behörde für sich agiert hat", erklärt der Arzt.

Es sei eine große Herausforderung, alle Bereiche im Blick zu haben. "Wenn das Jugendamt sagt, bei dem Kind sei alles wieder in Ordnung und wir sehen aber, dass es körperlichen Aufholbedarf gibt, müssen wir gemeinsam entscheiden, wie wir weiter verfahren."

Kompetenzzentrum in Nordbayern

Die Stiftung Kinderförderung garantiert mit einem siebenstelligen Betrag den Betrieb des Amalie Nathan Hauses für die nächsten fünf Jahre. Ein Beratungsausschuss sucht schon jetzt nach Möglichkeiten, wie das Projekt auch darüber hinaus finanziert werden kann. Denn in Zukunft soll das Kinderschutzhaus zu einem Kompetenzzentrum in Nordbayern und überregionalen Vorreiter für Kinder- und Jugendschutz werden.