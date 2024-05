Ein Erdrutsch hat die Region der Provinz Enga in Papua-Neuguinea verwüstet. Nun haben die Behörden des pazifischen Inselstaates damit begonnen, die Bewohner zu evakuieren, da das Gebiet des Distriktes Lagaip Porgera weiterhin unsicher ist. Die Schätzungen über die Zahl der Todesopfer reichen von Hunderten bis Tausenden.

"Die Felsen sind immer noch in Bewegung, der Berg bröckelt immer noch, und wir sehen, wie sich Felsen und Schutt auf dem bereits Geschehenen auftürmen", erklärte Sandis Tsaka, der Verwalter der Provinz Enga, in der sich die Katastrophe ereignete, laut Medienbericht der New York Times. Der Boden sei so weich, dass es schwer sei, Geräte zu transportieren, um die Trümmer zu beseitigen und nach Überlebenden zu suchen.

Der Erdrutsch traf die Gemeinde vom Dorf Yambali am Freitagnacht gegen 3 Uhr morgens. Felsbrocken in der Größe von Schiffscontainern zerstörten Gebäude und begruben mindestens 60 Häuser und eine Grundschule unter sich.

Zunächst sprach eine Agentur der Vereinten Nationen von rund 670 Toten, inzwischen wird von mehr als 2.000 Toten gesprochen. "Die Beamten sind sich zwar einig, dass die Zahl der Todesopfer hoch sein wird, aber es ist schwer zu sagen, wie viele tatsächlich gestorben sind", sagte Nicholas Booth, der Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in Papua-Neuguinea.

Die Überlebenden benötigen dringend sauberes Wasser, Lebensmittel, Kleidung, Unterkünfte, Medikamente und psychologische Unterstützung.