Die Evangelische Jugendbildungsstätte in Neukirchen/Lauertal wirkt auf den ersten Blick wie ein moderner Campus. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar: Hier geht es um mehr als nur schöne Architektur. "Wir haben erst 2023 eröffnet", erzählt Stefan Ludwig, der pädagogische Leiter und Geschäftsführer des Hauses. "Es ist ganz viel architektonisches Schick zu sehen, was per se erst mal ganz gut ankommt bei den jungen Leuten."

Doch das Schöne hier ist nicht nur Fassade. Die Jubi ist ein Ort, der Jugendlichen Raum gibt, sich auszuprobieren – mit ihren Fragen, Ideen und auch Widersprüchen.

"Wir haben einen pädagogischen Garten, ein ganz tolles Außengelände, das gerade neu gemacht wird. Wir haben viele schöne Seminarräume, den Raum der Stille – ich glaube, das ist ein Ort, der wirklich zum Lernen, Erfahren und zum Weiterentwickeln dienen kann", sagt Ludwig. Und man merkt ihm an, dass er mehr sieht als nur Räume.

Wo Haltung Alltag ist

Seit Januar 2025 ist Stefan Ludwig in Neukirchen. Zuvor war er jahrelang in der evangelischen Jugendarbeit in Kulmbach tätig. Er kennt die Themen, die junge Menschen bewegen – und die Spannungsfelder, die Jugendarbeit mit sich bringt. "Gerade Themen wie politische Bildung, Engagement, der Umgang mit extremen Meinungen oder Queer-Themen – das ist heute total präsent. Das war vor sechs, sieben Jahren noch nicht so der Fall", erzählt er.

Die Jubi steht dabei für klare Werte. "Wenn jemand als Honorarkraft bei mir im Haus rassistische oder queerfeindliche Aussagen macht, dann sage ich: Denk, was du willst – ich halte es für falsch, und dann bist du hier nicht richtig", so Ludwig bestimmt. Doch er unterscheidet: "Wenn sowas bei Schulklassen vorkommt, reden wir drüber. Wir wollen Diskurs, nicht Indoktrination. Wir reden auf Augenhöhe. Und hoffen, dass es etwas bewegt."

Zwischen Makerspace und Jesuskeule

Neben klassischen Bildungsangeboten setzt die Jubi auch auf Innovation. Unten im Keller befindet sich ein Makerspace, der neugierig macht. "Wir haben einen 3D-Drucker, ein Lasergravur-Set, Lego Spike Kästen, wo Roboter gebaut und programmiert werden können. Also ziemlich cool. Und da sind wir gerade dabei, das noch breiter ins Land zu streuen", sagt Ludwig mit spürbarer Begeisterung.

Doch die Jubi ist kein neutraler Bildungsort. Sie ist evangelisch – mit allem, was dazugehört. "Ich möchte die jungen Menschen nicht mit der Jesuskeule erschlagen – aber man darf schon spüren, merken und sehen: Das hier ist ein evangelisches Haus."

Dieser Geist zeigt sich nicht nur in christlichen Zitaten an den Wänden, sondern auch in der Haltung des Teams. Es ist eine Atmosphäre, die inspiriert, ohne zu bevormunden.

Schulklassen, Azubis und neue Perspektiven

Die Jubi ist kein Ort für wenige Auserwählte. "Eine ganz große Zielgruppe sind Schulklassen. Wir bieten im Jahr an die 55 Besinnungstage-Seminare an – zu Themen wie Freundschaft, Vielfalt, Schöpfung bewahren. Die Klassen können selbst wählen, was sie wollen", erzählt Ludwig. Dazu kommen Angebote für Azubis, Firmen und Ehrenamtliche.

Es sind diese vielfältigen Zielgruppen, die das Haus lebendig halten – und die Themen jung und aktuell. "Unsere Aufgabe ist, genau diesen Raum zu schaffen, in dem man Meinung bilden kann – ohne Angst, aber mit klaren Grundwerten", sagt Ludwig.

Zukunft mit Musik

Und die Jubi entwickelt sich weiter. Stefan Ludwig bringt nicht nur seine Erfahrung mit – sondern auch seine Leidenschaft. "Ich bin nebenbei auch noch Musiker. Wenn ich nicht Diakon geworden wäre, wäre ich vermutlich Musiker geworden. Und ich glaube, das wird sich auch in unseren Angeboten zeigen. Es wird in der Jugend zukünftig ein bisschen musikalischer zugehen", kündigt er an.

Mit der Jugendbildungsstätte ist hier ein Platz entstanden, der weit über die Region hinaus wirkt. Es ist ein Haus, das jungen Menschen zeigt: Deine Meinung zählt. Deine Haltung macht einen Unterschied. Und deine Zukunft beginnt hier – in einem Raum, der mehr ist als Wände.