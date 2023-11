In diesen Häusern schlummert ein riesiges Potenzial. Auf dem Hesselberg, wo mit dem EBZ (Evangelisches Bildungszentrum) eines der größten evangelischen Tagungshäuser Bayerns steht, kann man der Jugendmannschaft von Borussia Mönchengladbach beim Joggen begegnen oder dem frischen Azubi-Lehrgang von Daimler in Stuttgart: Für manche der Jungs ist das der erste biografische Kontakt mit einer kirchlichen Einrichtung.

Wenn in Bad Alexandersbad, wo ebenfalls ein EBZ steht, über die Zukunft Oberfrankens diskutiert wird oder im oberbayerischen Tutzing über den Euro, werden kirchliche Häuser zu Drehscheiben gesellschaftlichen Diskurses. Und dass ein evangelisches Haus wie die Familienbildungsstätte Sulzbürg in der Oberpfalz schwerstbehinderte Menschen auch dann noch Urlaub machen lässt, wenn sie anderswo wegen Gästeprotesten nicht mehr erwünscht sind, ist ein eigenes Loblied wert.

Mehr als 150 Tagungshäuser und Bildungseinrichtungen in Bayern

Rund 60 Tagungshäuser gibt es in Bayern, sowie etliche Bildungseinrichtungen. Die Häuser werden von Dekanaten, Kirchengemeinden, Communitäten und auch der Landeskirche in ganz Bayern betrieben. Sie bieten Raum, um mit Konfi-Gruppe, Jugendfreizeiten, Klassenfahrten, Familienfreizeiten, Chorwochenende, Seminaren zu arbeiten.

Übernachtungshäuser für Gruppen

Inzwischen hat die bayerische Landeskirche eine eigene Webseite für die Übernachtungshäuser für Gruppen eingerichtet. Auf der Webseite können die Nutzer in einer Datenbank die gewünschten Features auswählen: Suchen sie ein Selbstversorger-Haus oder ein Vollversorger-Haus, geht es darum, eine Tagung auszurichten oder ein kleines Häuschen in der Natur zu finden? All das kann über diese Webseite gesucht werden.