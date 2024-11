Propheten und Richter

Personen der Bibel: Rut – die Selbstbewusste

Als mittellose Ausländerin kam die Witwe Rut in Betlehem an. In festem Glauben an den Gott Israels ging sie ihren Weg und wurde schließlich zur Ahnmutter König Davids. Ihre Beharrlichkeit, die Treue zu ihrer Schwiegermutter und ihr Glaube beeindrucken noch heute.

Lesezeit: 6 Minuten

6 Minuten