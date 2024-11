Wie kann man Künstliche Intelligenz in Bilder fassen? Das habe ich mich gefragt, als ich die Graphicnovel zu KI bestellt habe. Graphicnovels sind gezeichnete Geschichten und in Frankreich schon seit Jahrzehnten sehr populär. Insofern verwundert es nicht, dass dieses Buch entstand und nun auch in einer deutschen Fassung erhältlich ist. Die Autoren Arnold Zephir und Fibre Tigre stammen aus der Wissenschaftsjournalismus, die Illustratorin Heloise Chochois ist routinierte Künstlerin, und was sie gemeinsam entwickelt haben zum Thema Künstliche Intelligenz, funktioniert ziemlich gut.