Sommerzeit ist Grillzeit! In Oberfranken könnte dabei eine evangelische oder katholische Bratwurst auf dem Rost landen, denn sowas gibt’s hier als Metzgerei-Spezialität. Micha Götz hat zusammen mit dem Metzgerehepaar Strobel den Grill angeworfen, um die speziellen Bratwürste zu testen. Auf die Idee mit der konfessionellen Bratwurst kam die Inhaberin Stefanie Strobel nachdem sie das Buch "Die Bratwurst ist eine Fränkin" gelesen hatte:

"In Oberfranken gibt es Gemeinden, da ist eher die grobe Bratwurst zuhause, die sind überwiegend evangelisch und dann gibt es Gemeinden, da ist die feine Bratwurst zuhause und die sind eher katholisch."

Und so kamen die Bratwürste zu ihrem Namen. Und die Metzgereichefin hat auch gleich noch eine Überraschung parat:

"Unsere Kunden sind ja schlau und haben gefragt, ob es denn nicht auch eine ökumenische Bratwurst gibt. Das ist die normale Bratwurst und das ist die Mischung aus beiden."

Ein Last-Minute-Tipp für den Urlaub ist eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg. Es gibt viele Jakobswege, die zum weitverzweigten europäischen Jakobswegenetz gehören und bis nach Santiago de Compostela führen, zum Grab des Apostels Jakobus. Viele Kilometer führen auch durch Oberfranken, das mittlerweile sogar im Zentrum des europäischen Wegenetzes liegt. Michael Thein ist Pfarrer in Rente und Pilgerbegleiter. Seine Liebe zum Pilgern auf den Jakobuswegen hat er seit seinem Ruhestand neu entdeckt:

"Ich erlebe, dass ich beim Pilgern die Beziehung zu mir selbst vertiefen kann, zur Natur und Schöpfung und ich erlebe, wie Pilgern Menschen zusammenbringt."

Wer lieber in Ruhe eine Kaffee trinken will, kann das Lesecafé21 in Bayreuth tun. Ein Café in einer großen öffentlichen Bibliothek und betrieben von Menschen mit Behinderung. Das Café ist ein großer Erfolg und ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und mit einem großartigen Konzept. Besonders wohl fühlt sich hier auch Elke Greim, eine der beiden Leiterinnen. Sie hatte vorher im Büro und im Einzelhandel gearbeitet. Seit 2 Jahren ist sie nun dabei:

"Und ich habe hier meinen Traumberuf gefunden. Das ist für mich die totale Erfüllung."

Und auch ein Ausflug auf den "Berg der Franken" lohnt sich. Anja Bautz ist dort Kurseelsorgerin und zeigt ihren Lieblingsplatz: Den Staffelberg