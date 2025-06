Unsere Juni-Sendung kommt diesmal aus dem Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad. Dieses Haus steht für engagierte Bildungsarbeit im ländlichen Raum aus evangelischer Perspektive. In verschiedenen Beiträgen werden wir uns der Demokratiebildung in verschiedenen Bereichen widmen.

Neue Wege für gelebte Demokratie

Wir stellen das Projekt zum Bundesprogramm „Gelebte Demokratie“ in Stadt und Landkreis Hof vor. Wir berichten über Jugendbildung in Neukirchen bei Coburg. Und über das Bündnis für Toleranz in Bad Alexandersbad.

Daniela Schuberth führt in Bad Alexandersbad durch die Sendung.