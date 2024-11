Spannend wird es bei der Studierendengemeinde in Bayreuth: Hier werden regelmäßig Kriminalfälle gelöst bei einem Krimidinner. Und das ist lustig und bringt die Studenten zusammen, was auch Lehramtsstudent Florian Pipping sehr gefällt:

"Beim Krimidinner hat man Leute aus anderen Fakultäten kennengelernt und es war auch so interessant, wie jeder seine Rolle auf eine besondere eigene Weise ausgelebt hat."

Am 10. November hat deutschlandweit die zehntägige ökumenische Friedensdekade begonnen. Das christlichen Hochschulgemeinden in Bamberg haben anlässlich der ökumenischen Friedensdekade eingeladen zum Poetry Preacher Slam zum Thema Frieden. Miriam Baumann hat mitgemacht und sogar einen Preis gewonnen. Sie hat sich Gedanken zum Thema Frieden gemacht und festgestellt:

"Heimatlosigkeit ist ein Thema in meinem Leben, und sie hat mich oft friedlos und rastlos fühlen lassen."

Sie ist Pfarrerstocher und jedes Mal, wenn ihre Eltern die Pfarrstelle wechselten, ging für sie ein Stück Heimat verloren und damit auch der Frieden in ihrem Leben. Dieses Gefühl hat sie in ihrem Poetry Slam in Worte gefasst.

Hofer Studierende gründen christliche WG

Eine aktive evangelische Hochschulgemeinde hat es bislang auch in Hof gegeben. Nachdem der verantwortliche Pfarrer in den Ruhestand gegangenen ist, ist es aber ungewiss, wie es dort weiter geht. Eine Gruppe von Studierenden gründet dort gerade deshalb aus eigener Kraft eine christliche Studierenden-WG. Marcus Rahnfeld ist der Gründer der WG und packt auch kräftig mit an bei der Renovierung:

"Wir haben gebetet und Gott gefragt, was er davon hält und dann ist Woche für Woche klarer geworden, dass Gott möchte, dass wir hier renovieren, gemeinsam wohnen und den Glauben teilen."

Und die Bayreuther Studentin Rebecca Melzner stellt ihren musikalischen Lieblingsplatz vor: Den Bandraum der christlichen Studierendenband.

Moderatorin Maike Stark führt in der Bamberger Altstadt durch die Sendung.