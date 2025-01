Grüß Gott Oberfranken

Brauchtum: Woher "Oh du fröhliche", Christbaum und Rauhnächte kommen

Das Lied "Oh Du fröhliche" war nicht immer ein reines Weihnachtslied. Warum hängen wir eigentlich Kugeln an den Christbaum und sind die Rauhnächte ein heidnischer Brauch? Die Geschichten und Hintergründe dazu erfahren Sie in der Dezember-Sendung von "Grüß Gott Oberfranken".

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten