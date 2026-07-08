Am Ende steht Terry Swartzberg auf seiner Terrasse. Er erklärt die biblisch inspirierten Süßigkeiten mit so viel Selbstironie wie Ernsthaftigkeit. Nebenan schauen die Nachbarn WM: Kanada gegen Marokko. Die Sonne geht unter.

Die rund 40 Menschen, die sich auf zwei Stockwerken und zwei Terrassen verteilen, sind am Nachmittag in der Messestadt in München gestartet. Sie saßen zweimal im selben Bus zusammen und haben mehr neue Gerichte und Lebensgeschichten kennengelernt als sonst in einem gewöhnlichen Monat.

"DreiMahl" heißt das Format, das sie an diesem Samstag im Juli 2026 zusammengeführt hat. Es ist ein interreligiöses und interkulturelles Running Dinner und funktioniert – mit einer kleinen Einschränkung, zu der später mehr. Elif Tan, Terry Swartzberg und Sabine Böhlau, die sich alle seit Jahren im interreligiösen Dialog engagieren, haben diese simple Idee aufgegriffen.

Vorspeise, Hauptgang, Dessert – jeweils an einem anderen Ort, bei einer anderen Gemeinschaft, mit einem Bus, der alle von A nach B und dann C bringt. Der Auftakt ist in der Messestadt, wo die Kurdische Kulturschule Rojin in den Räumlichkeiten der Kultur-Etage zur Vorspeise geladen hat. Weiter geht es zur türkischen Hauptspeise im Interkulturellen Dialogzentrum IDIZEM in Neuperlach. Die Endstation ist Swartzbergs eigenes Haus in der Au.

Bis 2027 sollen noch fünf weitere solcher Dinner folgen – nicht nur in München, sondern auch in der Oberpfalz. Das Projekt wird unter anderem von der Deutschen Bahn Stiftung und der Dr. Buhmann Stiftung gefördert.

Genuss als Brücke: Wenn der Esstisch den Seminarraum ersetzt

Die Begründung der Veranstalter:innen für die Wahl des Mediums "Essen” ist erfrischend unprätentiös. "Man muss etwas genießen", sagt Swartzberg und meint damit auch, dass so etwas in einem Seminarraum nicht entstehe. Elif Tan bringt es auf die kurze Formel: Dialog beginne manchmal nicht am Konferenztisch, sondern am Esstisch – aus Gesprächen werde Verständnis, aus Verständnis Vertrauen und aus Vertrauen Freundschaft. Solche Sätze wirken in einer Pressemitteilung kitschig, aber an einem echten Esstisch mit echten Menschen, mit Ayran, rotem Basilikumsaft und viel Gelächter tragen sie überraschend gut.

Und tatsächlich: Wer an diesem Nachmittag dabei ist, setzt sich einfach dorthin, wo gerade ein Platz frei ist – egal, ob man kurdisch, türkisch, deutsch, christlich, muslimisch oder agnostisch ist. Es gibt keine Sitzordnung. Bei IDIZEM wird man mit einer klassischen türkischen Begrüßung empfangen: Kölnisch Wasser für die Hände, süßes Lokum für den Mund. Bei Swartzberg erwartet einen jene Mischung aus Humor und Tiefgang, die sein Markenzeichen ist.