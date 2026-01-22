Eigentlich war's eine Schnapsidee - oder besser gesagt eine Limonadenidee. Und ganz eigentlich ging's von Anfang an nur um den Spaß am Singen. Doch aus dem Wohnzimmer-Projekt wurde ein inzwischen preisgekrönter inklusiver Kinderchor mit ellenlanger Warteliste. "Dass das so schnell eine so große Nummer wird, hätte ich nie gedacht", sagt Madlen Schuh, Mastermind hinter dem "Zellerauer Limonadenchor" in Würzburg, fast entschuldigend. Jede Woche probt das Ensemble und trinkt zum Abschluss Limonade - was sonst.

Es ist Donnerstag kurz vor 17 Uhr. Im Musiksaal der Christophorus-Schule wuselt und plappert und klappert es: Kinder mit und ohne Behinderung unterhalten sich, manche rennen herum, andere kichern, einige spielen auf Instrumenten vor sich hin. "Kugelfisch", ruft Madlen Schuh laut in die Runde und prustet ihre Backen dick auf.

Sofort ist es in der großen Runde mucksmäuschenstill, alle haben aufgepumpte Backen - das Zeichen, dass es jetzt losgeht. Und schon greift Schuh zur Gitarre und legt los, natürlich mit dem Limonaden-Song.

Spiel, Spaß und neue Stücke: So probt der Limonadenchor

Es folgt spielerisches Einsingen, viel Blödelei mit lautem Lachen dazwischen. Man merkt sofort, dass hier der Spaß im Vordergrund steht, nicht musikalische Höchstleistung. Der Chor singt bekannte Melodien mit eigenen Texten, Kinder- und Bewegungslieder, aber auch aktuelle Pop-Songs. "Das beschließen die Kids", sagt Madlen Schuh - wie überhaupt alles von den jungen Sängerinnen und Sängern entschieden wird: Wo sie auftreten, was sie dabei anziehen, und so weiter. Diesmal wird ein neues Stück ausprobiert: "Ich bin ich" von Dikka und Lea.

Entstanden ist das Projekt zufällig. Ihre Tochter Ida, heute zwölf Jahre alt, hatte im Sommer 2023 regelmäßig Grundschulfreundinnen zu Besuch, gemeinsam wurde im Wohnzimmer gesungen. Mama Madlen packte dazu die Gitarre aus, Sohn Mattis sang auch mit, von Woche zu Woche wurden es mehr Kinder. "Innerhalb von zwei Monaten waren es um die 20 Kinder - das ging in unserer Drei-Zimmer-Wohnung auf Dauer nicht", erinnert sich Schuh. Also wich sie mit den Kids in den Musiksaal der Schule aus, in der sie als Heilpädagogin arbeitet.