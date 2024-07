Dieser Sport ist nichts für schwache Nerven. Die Trendsportart Jugger hat die Herzen der evangelischen Jugend erobert. Diesmal findet ein Turnier in Hof statt. 4 Mannschaften mit je 5 Spielerinnen und Spielern starten gegeneinander, alle aus verschiedenen Gruppen des Christlichen Vereins Junger Menschen aus der Region.

"Jugger ist ein schnelles abwechslungsreiches Mannschaftsspiel, ein bisschen wie Rugby und Fechten kombiniert, ohne Körperkontakte, mit Fairplay, schnell, abwechslungsreich und macht richtig gute Laune.“

So der Hofer Dekanatsjugendreferent Christian Nürnberger, der als Schiedsrichter mit dabei ist. Er hat das Spiel von einer Erlebnispädagogischen Ausbildung mitgebracht. In nur kurzer Zeit hat er damit viele Jugendliche begeistern können.

Erfunden wurde Jugger im Spielfilm "Die Jugger - Kampf der Besten" aus dem Jahr 1989 von Autor David Webb Peoples. Im Film war das ziemlich brutal mit Knochenbrüchen und Platzwunden, in der Realität ist das Spiel zum Glück harmlos. Bei der Evangelischen Jugend in Hof wird die Trendsportart Jugger schon seit über 12 Jahren gespielt. Christian Nürnberger weiß, warum Jugger die Jugendlichen mehr begeistert als die üblichen Spiele:

"Das Spiel hat so einen Anreiz wie Computerspiele, wie World of Warcraft zum Beispiel und so können im Team dann auch Leute mitspielen die nicht so sportlich sind und jeder findet seine Rolle im Team."

Es ist ein Sport für jeden und jede und so hat sich das Jugger-Fieber bei vielen CVJM-Gruppen in Oberfranken ausgebreitet. Inzwischen gibt es auch große Turniere, zum Beispiel Deutsche Meisterschaften in Berlin und eigene Jugger-Profi-Ligen. Eine Besonderheit: Bei dieser Sportart spielen Frauen und Männer immer zusammen im Mixed Team. Das geht, weil der Sport so facettenreich ist, so Mitspielerin Anna Saalfrank aus Hof:

"Also wenn man besonders schnell ist und nicht so viel Kraft hat dann kann man mehr laufen das mach ich eigentlich ganz gerne, und wenn man mehr Kraft hat dann kann man das auch gut einsetzen. "

Ein bisschen Kondition sollte man schon haben, aber beim Freundschaftsturnier geht es hauptsächlich darum Spaß zu haben. Ein bisschen Kampfbemalung darf auch sein. Von außen betrachtet sieht Jugger doch irgendwie ganz schön brutal aus, ist es aber laut den Jugendlichen gar nicht.

Und wenn nach dem Turnier alle nach Hause gehen, liest Christian Nürnberger noch eine Bibellosung vor. Die besagt, dass wir alle furchtlos sein sollen. Wie passend für die Sportart Jugger, bei der man schon ein bisschen zittrige Knie bekommen kann.