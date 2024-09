Bayerische Landeskirche

Aktionstag "Gottesdienst erleben": Kirchengemeinden laden zu besonderen Gottesdiensten ein

Andere einladen zu dem, was einem selbst Kraft und Halt gibt – das ist der Grundgedanke der Aktion "Gottesdienst erleben" am 22. September. Die evangelischen Kirchengemeinden in Bayern laden an diesem Sonntag Familienangehörige, Freunde oder Bekannte ein, mit in den Gottesdienst zu kommen.

Lesezeit: 2 Minuten

