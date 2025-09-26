Das TV-Magazin Lebensformen zeigt in der aktuellen Ausgabe "Öko oder Ego? – Generation Klimawandel im Check", wie Glaube und Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Gast im Studio ist Pfarrer Wolfgang Schürger - Evangelischer Referent für Umwelt- und Klimaverantwortung. Unsere weiteren Beiträge:

Seelsorge mit E-Auto

Eine Dorfpfarrerin setzt auf Elektromobilität – und überrascht mit ihrer Offenheit für neue Wege.

Mission klimaneutral

Die Gemeinde St. Matthäus in Regensburg hat es geschafft – nach sechs Jahren ohne fossile Brennstoffe.

Klimaprotest aus Glaubensgründen

Die Schulpfarrerin Andrea Rückert kämpft für die Bewahrung der Schöpfung – auch mit zivilem Ungehorsam.