Lebensformen

Olaf Otto Becker: Die Schönheit des Verschwindens

Fotograf Olaf Otto Becker setzt sich in seiner Arbeit seit über zwei Jahrzehnten mit dem Klimawandel auseinander. Von Anfang 2000 an dokumentiert er die Veränderungen der Landschaften in der Arktis, in Südostasien und Sibirien.

