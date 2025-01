Das bedeutet für die Menschen nicht nur, jeden Euro umdrehen zu müssen. Wer nicht genug Geld hat, dem mangelt es an Berufs- und Bildungschancen und an Menschen im sozialen Umfeld. Vor allem aber: armen Menschen mangelt es an Anerkennung und Selbstbewusstsein.

Moderator Matthias Naebers will von Talkgast Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner wissen, was es heißt, in Bayern arm zu sein und welche Projekte es von Diakonie und Kirche gegen Armut gibt. So schaffen im westlichen Spessart Unternehmer, Kirche und Arbeitsagentur Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose, im mittelfränkischen Hersbruck bringt ein Fahrradladen Menschen in Arbeit und im Münchner Norden werden Kinder aus prekären Verhältnissen gezielt durch Bildung und Sport gefördert.