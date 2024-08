Wie dramatisch ist die Lage in Zentralafrika?

Wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, sieht man, dass sie deutlich höher sind als noch vor Kurzem. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Hochphase der COVID-19-Welle, als es schien, als wären fast alle Menschen krank und im Krankenhaus. Die aktuellen Zahlen bringen die lokalen Gesundheitssysteme noch nicht an die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit.

Die Ausrufung des "Public Health Emergency" durch die WHO hat bei vielen für Unruhe gesorgt. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass diese Maßnahme nicht dazu dient, dass die Bevölkerung ihr Verhalten ändert oder in Panik verfällt. Stattdessen ermöglicht sie es, dass finanzielle Mittel schneller an die entsprechenden Stellen fließen, damit Maßnahmen zur Eindämmung von Ausbrüchen rascher umgesetzt werden können.

"Dieser Notfall heißt nicht, dass ein Notfall über Deutschland hereingebrochen ist"

Welche Maßnahmen, zum Beispiel?

Ein Beispiel dafür ist, dass durch das bereitgestellte Funding Impfstoffe gekauft werden können, die dann beispielsweise in die Demokratische Republik Kongo gebracht werden. Es geht dabei in erster Linie um finanzielle Mittel und Ressourcen, die Organisationen wie die WHO bereitstellen können. Dieser Notfall heißt nicht, dass ein Notfall über Deutschland hereingebrochen ist.

Es bestehen also gute Chancen, dass das Ausbruchsgeschehen lokal bleibt?

Derzeit ist es definitiv ein Problem, das vor allem in Zentralafrika besteht. Dennoch wird es sicherlich auch in anderen Teilen der Welt vereinzelt zu Infektionen kommen. Ein Beispiel dafür ist der kürzlich in Schweden gemeldete Fall, der es in die Schlagzeilen geschafft hat. Es ist zu erwarten, dass auch in anderen Regionen der Welt vereinzelt Fälle oder kleinere Ausbrüche auftreten könnten.

Deshalb sind nun auch die europäischen und nationalen Gesundheitsbehörden gefordert, wachsam zu bleiben. Sie müssen sicherstellen, dass bei Auftreten solcher Fälle die Kontaktnachverfolgung und Quarantänemaßnahmen konsequent durchgeführt werden. In Europa handelt es sich aktuell jedoch nur um seltene Einzelfälle. Auch die Fälle von vor zwei Jahren sind noch nicht vollständig verschwunden, und es gibt immer wieder vereinzelte Meldungen.

Für die Bevölkerung in Deutschland besteht also kaum ein Risiko?

Für Ärztinnen und Ärzte ist es wichtig, die möglichen Symptome zu kennen, um solche Fälle schnell zu erkennen und angemessen zu reagieren. Allerdings besteht für die Gesamtbevölkerung derzeit keine Bedrohung, und es wäre auch nicht sinnvoll, die wenigen verfügbaren Impfdosen jetzt wahllos zu verabreichen. Die Impfempfehlung bleibt weiterhin auf Männer beschränkt, die Sex mit Männern haben und dabei häufig anonyme Kontakte pflegen, da diese Gruppe einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Und natürlich sollten auch Menschen, die in aktuell betroffene Länder wie den Kongo, Ruanda oder Burundi reisen und dort engen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung haben werden, in Betracht gezogen werden. Das betrifft beispielsweise Personen, die ihre Familie dort besuchen oder in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Für diese Gruppen wäre es sinnvoll, über eine Impfung nachzudenken.

"Es ist derselbe Impfstoff, der sowohl gegen Pocken als auch gegen Mpox wirkt"

Wäre das dann eine Pockenimpfung?

Ja, es handelt sich tatsächlich um die Pockenimpfung. Diese Impfung wurde ursprünglich für Pocken entwickelt, aber da Pocken und Mpox genetisch sehr eng verwandt sind, bietet sie auch Schutz gegen Mpox. Deshalb wurde schon beim Ausbruch vor zwei Jahren die Impfempfehlung für Pocken auf Mpox ausgeweitet. Es ist also derselbe Impfstoff, der sowohl gegen Pocken als auch gegen Mpox wirkt.

Zusammengefasst: Wir müssen also nicht losrennen und Klopapier kaufen?

Doch, immer wieder mal, aber in handelsüblichen Mengen.