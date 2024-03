Getragen wurde Rebekkah durch ihren tiefen Glauben, den ihr ihre Eltern, ein Pastorenpaar, vorleben. Hier hat sie den Anker gefunden, an dem sie festhalten konnte. Hier fand sie auch die Überschrift zu ihrem autobiographischen Buch "Ruhe in Frieden, bevor du stirbst". Nachdem sie sich heute gesund fühlt, war sie doch häufig getrieben vom Gedanken, nicht zu wissen wie lange sie noch leben würde. "Dadurch kam so ein innerer Druck in mir auf: das muss jetzt passieren und wenn's nicht jetzt passiert, ist es ganz ganz schlimm. Und vielleicht verpasse ich ja dann Gottes Zeitplan. Und ich glaube, dass Gott da den perfekten Zeitplan hatte und ich eben lernen durfte, in Frieden zu ruhen, bevor ich sterbe."