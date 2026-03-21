Wer ein Kind zur Welt bringt, braucht eine Hebamme. Die Frage ist nur: Wer sorgt dafür, dass es diesen Beruf in Zukunft überhaupt noch gibt? Diese Frage stellt sich nicht nur abstrakt. Sie stellt sich ganz konkret für alle, die gerade ein Kind erwarten. Seit November 2025 gilt ein neuer Vertrag, der die Frage nach dem Hebammenmangel dringlicher macht als je zuvor. Er belastet vor allem freiberufliche Hebammen – und trifft Beleghebammen in den Kliniken besonders hart.

Die Rede ist vom Hebammenhilfevertrag, kurz HHV. Er trat am 1. November 2025 bundeseinheitlich in Kraft, hervorgegangen aus einem Schiedsspruch nach jahrelangem Streit zwischen Hebammenverbänden und Krankenkassen. Sein Anspruch: mehr Transparenz, bessere Qualität, klarere Abrechnung. Seine Wirkung: eine spürbare Verschärfung der Arbeitsrealität für viele derjenigen, die ohnehin am Limit arbeiten.

Dass der Berufsstand der Hebammen unter Druck steht, ist nicht neu. Schon vor Inkrafttreten des Vertrags zeigte eine repräsentative Befragung im Auftrag des Deutschen Hebammenverbands, dass 43,64 Prozent der Hebammen über einen Berufswechsel nachgedacht hatten – fast jede Zweite. Es spricht wenig dafür, dass sich diese Zahl seitdem verringert hat.

Hebammenmangel in Deutschland: Ein Berufsstand ohne Lobby

Immerhin: Bewegung ist erkennbar. Nach Angaben des Verbands haben Hebammenorganisationen, GKV-Spitzenverband und Politik weiter verhandelt. Erste Anpassungen für Beleghebammen sollen zum 1. April 2026 greifen. Doch der Eindruck bleibt: Hier wird lediglich nachjustiert, wo die Statik nicht stimmt.

Denn ein Tropfen bleibt ein Tropfen. Der strukturelle Widerspruch ist offenkundig: Ein Berufsstand, dessen Arbeit die UNESCO 2023 als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt hat, ringt in Deutschland um seine wirtschaftliche Existenz – und tut das weitgehend alleine.

Hebammen haben keine schlagkräftige Lobby. Ihre verlässlichsten Verbündeten sind die, die ihre Arbeit unmittelbar erfahren: Schwangere und junge Mütter.

Sie wissen, dass eine Hebamme keine austauschbare Dienstleistung ist, sondern eine besonders enge Begleiterin in einer existenziellen Phase. Dass es diese persönliche Erfahrung braucht, um politisches Bewusstsein dafür zu erzeugen, ist ein bitterer Befund.

Wie Hebammen in Deutschland arbeiten – und warum das entscheidend ist

Was also ist gerade los?

Um das zu verstehen, lohnt ein Blick darauf, wie Hebammen in Deutschland überhaupt arbeiten. Der neue Vertrag trifft nicht alle Hebammen gleichermaßen – weil sie unter sehr unterschiedlichen Bedingungen arbeiten.

Es gibt angestellte Hebammen in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen. Und es gibt freiberufliche Hebammen. Doch auch diese Gruppe ist heterogen: Außerklinisch tätige Hebammen begleiten Schwangerschaften, betreuen im Wochenbett, geben Geburtsvorbereitungskurse. Beleghebammen wiederum arbeiten auf Grundlage von Kooperationsverträgen in Kliniken, ohne dort angestellt zu sein. Und Geburtshaus-Hebammen arbeiten in eigenständigen außerklinischen Einrichtungen.

Nach Angaben einer Blitzuntersuchung 2025 des Deutschen Krankenhausinstituts werden jährlich rund 670.000 Kinder in deutschen Krankenhäusern geboren. Etwa 80 Prozent dieser Geburten begleiten angestellte Klinikhebammen, rund 20 Prozent freiberufliche Beleghebammen. Auf den ersten Blick erscheint die zweite Gruppe wie eine Minderheit. Doch regional kann das Verhältnis völlig anders aussehen: In Bayern beispielsweise sind bis zu vier von fünf Geburten in den Händen freiberuflicher Hebammen. Ein Warnsignal dafür, wie instabil das System wird, wenn eine tragende Säule droht wegzubrechen.

Hebammenhilfevertrag: Wenn das Abrechnungssystem gegen den Beruf arbeitet

Beleghebammen tragen das volle unternehmerische Risiko: kein festes Gehalt, keine institutionelle Absicherung – nur das, was sie mit den Krankenkassen abrechnen können. Und genau hier setzt der HHV an. Verhandelt wird er regelmäßig zwischen den Hebammenverbänden und dem GKV-Spitzenverband. Eigentlich ein Verfahren, das Ausgleich schaffen soll.

Diesesmal endete es im Bruch: Der Deutsche Hebammenverband erklärte die Verhandlungen für gescheitert, während zwei kleinere Verbände weiterverhandelten – und schließlich gemeinsam mit den Krankenkassen in der Schiedsstelle abstimmten. Der größte Verband war überstimmt. Und mit ihm viele derjenigen, die der Vertrag nun am stärksten betrifft.

Was hat sich konkret geändert?

1. Zeitabrechnung statt Pauschalen: Wenn Minuten über das Einkommen entscheiden

Ausschlaggebend ist nun ein anderes Abrechnungsprinzip: Vergütet wird nicht mehr primär die Leistung, sondern die Zeit. An die Stelle von Pauschalen tritt eine minutengenaue Abrechnung in Fünf-Minuten-Einheiten. Was nach Präzision klingt, führt in der Praxis oft zu Mindereinnahmen – etwa bei kurzen, aber wichtigen Kontakten wie Vorsorgeterminen oder Hausbesuchen.

Zugleich steigt der bürokratische Aufwand erheblich. Jede Einheit muss dokumentiert werden: Uhrzeit, Leistungsart, Unterschrift. Stunden, die nicht bezahlt sind – und zugleich Stunden, die ihnen für die Arbeit mit den Frauen fehlen.

2. Eins-zu-eins-Betreuung: Ein Anreizsystem, das an der Realität scheitert

Besonders folgenreich ist die Neuregelung der Eins-zu-eins-Betreuung unter der Geburt. Der Gedanke dahinter ist plausibel: Wer einer Frau während der gesamten Geburt zur Seite steht, soll dafür mehr erhalten. Doch die Realität im Kreißsaal folgt anderen Regeln. Geburten lassen sich nicht planen, Personalwechsel nicht beliebig verschieben – und wann genau eine Geburt "beginnt", lässt sich ohnehin nur im Rückblick definieren.

Das Ergebnis ist ein Anreizsystem, das an der Praxis vorbeigeht.

Den Zuschlag erhalten vor allem Hebammen bei Haus- und Geburtshausgeburten. In Kliniken hingegen führt der Versuch, ihn zu erreichen, oft in ein Dilemma: Fehlt eine Kollegin für die notwendige Doppelbesetzung, betreut eine Hebamme mehrere Frauen gleichzeitig – verliert den Zuschlag und erhält für die zusätzliche Verantwortung lediglich eine deutlich reduzierte Vergütung.

Im alten System gab es für jede begleitete Geburt eine Pauschale, unabhängig von ihrer Dauer. Heute gilt sie nur noch unter den engen Bedingungen der Eins-zu-eins-Betreuung. Bemerkenswert ist dabei die Asymmetrie: Für angestellte Hebammen gelten diese Regeln nicht. Im klinischen Abrechnungssystem bleibt jede Geburt eine Pauschale – ohne Anreizstruktur für bessere Betreuung.

3. Schwangerschaftsbegleitung: Was der neue Vertrag nicht mehr vergütet

Die Folgen des neuen Vertrags zeigen sich schon früh, oft schon beim ersten Kennenlernen. Wenn eine Hebamme sagt: "Wir sehen uns zur Geburtsvorbereitung wieder", dann liegt das am neuen Vertrag. Denn was eine gute Schwangerschaftsbegleitung ausmacht – das kurze Telefonat zwischendurch, die schnelle Nachricht, das Gespräch, um Sorgen loszuwerden und Fragen zu klären, all das wird im neuen Vertrag nicht vergütet. Hebammen, die sie trotzdem anbieten – und die meisten tun es –, arbeiten unbezahlt oder stellen eine Privatrechnung.

Feststeht: Am Ende zahlen die Frauen den Preis. Ob Hebammen, Schwangere oder Mütter. Denn das ist dieser Beruf in Deutschland: weiblich. Zu mehr als 99 Prozent.

Freiberuflich oder angestellt: Für Hebammen gibt es keinen guten Ausweg

Einige Hebammen ziehen Konsequenzen und geben die Freiberuflichkeit auf. Andere wechseln in eine Festanstellung. Doch auch das ist kein Ausweg ohne Preis. In Kliniken übernehmen Hebammen zunehmend pflegerische Tätigkeiten, die über ihr originäres Berufsbild hinausgehen. Für viele ist das keine attraktive Perspektive.

Wer kümmert sich also um unser "menschliches Weltkulturerbe"? Ein Berufszweig, der hoch gelobt und beklatscht wird, aber hierzulande trotzdem ums Überleben kämpft? Die Antwort ist nicht kompliziert. Wer diesen Beruf erhalten will, muss ihn bezahlen – fair, verlässlich und ohne Schiedssprüche, die das Gegenteil bewirken. Das sage ich nicht nur als werdende Mutter. Das sage ich auch als Bürgerin, die findet, dass das eigentlich niemanden kalt lassen sollte.